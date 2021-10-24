Другий після Ескобара: у Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона країни

Затриманий Дайро Усугу на прізвисько Отоньєль / El Tiempo

Найбільш розшукуваного наркоторговця Колумбії та лідера найбільшого злочинного угруповання в країні затримали. Про його затримання у відеозверненні оголосивособисто президент Колумбії Іван Дуке, порівнявши його з падінням горезвісного Пабло Ескобара в 1990-х роках.

Дайро Антоніо Усуга, більш відомий як Отоніель, був схоплений 23 жовтня. Ловили його у спільній операції армія, повітряні сили і поліція. В ході спецоперації за інформацією Reutres, загинув один правоохоронець.

Усуга вважався найбільш розшукуваним наркобароном не тільки Колумбії, але і світу. Місцева влада обіцяла винагороду в розмірі $800 тисяч за інформацію про його місцеперебування, США призначили нагороду у $5 мільйонів. Затриманому наркобарону загрожує екстрадиція до США.

Як спіймали наркобарона

Отоніеля схопили у його сільському укритті в провінції Антиокія на північному заході Колумбії. В операції брали участь 500 бійців за підтримки 22 вертольотів.

Отоніель використовував мережу сільських безпечних будинків для пересування та втечі від влади. Він не користувався телефоном і покладався на кур'єрів для спілкування.

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Начальник поліції Хорхе Варгас заявив, що його переміщення відстежували понад 50 експертів із розвідки сигналів за допомогою супутникових знімків. До пошуків були залучені агенції США та Великої Британії.

Отоніель став главою клану Перської затоки, раніше відомої як клан Усуга. Він замінив на пості свого рідного брата. Його убила поліція під час нальоту на новорічну вечірку майже 10 років тому.

Картель "Клан затоки" вважається наймогутнішим злочинним угрупованням Колумбії. Він займається контрабандою наркотиків і людей, незаконним видобутком золота і здирництвом. "Клан затоки" контролює багато маршрутів постачання наркотиків.

Що відомо про Пабло Ескобара