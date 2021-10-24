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Другий після Ескобара: у Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона країни

24 жовтня 2021, 17:00

У затриманні глави "Клану затоки" Дайра Усуги брало участь понад 500 силовиків. В ході затримання один з правоохоронців загинув.

Дайро Усуга
Затриманий Дайро Усугу на прізвисько Отоньєль / El Tiempo

Найбільш розшукуваного наркоторговця Колумбії та лідера найбільшого злочинного угруповання в країні затримали. Про його затримання у відеозверненні оголосивособисто президент Колумбії Іван Дуке, порівнявши його з падінням горезвісного Пабло Ескобара в 1990-х роках.

Дайро Антоніо Усуга, більш відомий як Отоніель, був схоплений 23 жовтня. Ловили його у спільній операції армія, повітряні сили і поліція. В ході спецоперації за інформацією Reutres, загинув один правоохоронець.

Усуга вважався найбільш розшукуваним наркобароном не тільки Колумбії, але і світу. Місцева влада обіцяла винагороду в розмірі $800 тисяч за інформацію про його місцеперебування, США призначили нагороду у $5 мільйонів. Затриманому наркобарону загрожує екстрадиція до США.

Як спіймали наркобарона

Отоніеля схопили у його сільському укритті в провінції Антиокія на північному заході Колумбії. В операції брали участь 500 бійців за підтримки 22 вертольотів.

Отоніель використовував мережу сільських безпечних будинків для пересування та втечі від влади. Він не користувався телефоном і покладався на кур'єрів для спілкування.

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Начальник поліції Хорхе Варгас заявив, що його переміщення відстежували понад 50 експертів із розвідки сигналів за допомогою супутникових знімків. До пошуків були залучені агенції США та Великої Британії.

Отоніель став главою клану Перської затоки, раніше відомої як клан Усуга. Він замінив на пості свого рідного брата. Його убила поліція під час нальоту на новорічну вечірку майже 10 років тому.

Картель "Клан затоки" вважається наймогутнішим злочинним угрупованням Колумбії. Він займається контрабандою наркотиків і людей, незаконним видобутком золота і здирництвом. "Клан затоки" контролює багато маршрутів постачання наркотиків.

Що відомо про Пабло Ескобара

  • Це колумбійський наркобарон та терорист, був заступником конгресмена парламенту Колумбії. Увійшов в історію як один з найбільш зухвалих злочинців XX сторіччя в усьому світі, заробивши величезні гроші на наркобізнесі.У 1993 році поліція ліквідувала Ескобара, влаштувавши засідку.
  • Серіал "Нарко" виходить на Netflix з серпня 2015 року. У ньому детально розповідається про становлення Пабло Ескобара як голови медельїнського кокаїнового картелю, а також боротьбу УБН (Управління по боротьбі з наркотиками) проти Колумбійських наркокартелів.
viber
наркотики Колумбия наркобарон
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