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Створення нового військового союзу для протидії РФ: експерт розкрив сценарій

Олексій Тесля
9 березня 2025, 16:20
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Лондон заявив про свою готовність відправити війська в Україну, нагадав Олександр Леонов.
НАТО, війська РФ
У Європі думають над створенням єдиних сил / Колаж: Главред, фото: nato.int, Міноборони РФ

Важливо:

  • Британія може відігравати важливу роль у створенні нового військового союзу
  • Йдеться про військовий союз, а не про створення єдиних збройних сил

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов прокоментував питання перспектив переозброєння європейських країн у контексті ймовірності військового протистояння з РФ.

"Безумовно, від країн-лідерів, таких як Німеччина і Франція, які вже мають спільні військові проєкти, багато що залежить. Вони вносять левову частку у фінансування Євросоюзу, тому їхня політична воля відіграє ключову роль", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що до цього процесу готова приєднатися і Велика Британія, хоча вона вже не є членом ЄС.

"Наприклад, Лондон заявив про свою готовність відправити війська в Україну. Це свідчить про те, що Британія, навіть поза ЄС, може відігравати важливу роль у створенні нового військового союзу в Європі", - зазначив він.

За словами аналітика, важливо розглянути можливість залучення до такого союзу, наприклад, Канади як країни Великої сімки (G7), які можуть відігравати фінансову роль у прискоренні створення нових систем безпеки.

"І тут, до речі, є цікава країна - Норвегія, яка має великі доходи від видобутку газу і може стати одним із донорів прискореного фінансування створення єдиного блоку або європейських сил", - каже він.

Співрозмовник погодився з думкою про те, що йдеться радше про військовий союз, а не про створення єдиних збройних сил Європи.

"Адже цей процес дуже складний і тривалий, а оскільки часу обмаль, то, імовірно, перевагу буде надано можливості об'єднання різних країн у єдиний військовий блок, аніж створенню спільної армії. Хоча єдина армія, з точки зору управління, фінансування тощо, є привабливим проєктом, до якого можуть повернутися з часом", - додав Леонов.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Леонова:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

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військова агресія РФ новини Європи Олександр Леонов
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