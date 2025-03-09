Створення нового військового союзу для протидії РФ: експерт розкрив сценарій

Лондон заявив про свою готовність відправити війська в Україну, нагадав Олександр Леонов.

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У Європі думають над створенням єдиних сил / Колаж: Главред, фото: nato.int, Міноборони РФ

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Британія може відігравати важливу роль у створенні нового військового союзу

Йдеться про військовий союз, а не про створення єдиних збройних сил

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов прокоментував питання перспектив переозброєння європейських країн у контексті ймовірності військового протистояння з РФ.

"Безумовно, від країн-лідерів, таких як Німеччина і Франція, які вже мають спільні військові проєкти, багато що залежить. Вони вносять левову частку у фінансування Євросоюзу, тому їхня політична воля відіграє ключову роль", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що до цього процесу готова приєднатися і Велика Британія, хоча вона вже не є членом ЄС.

"Наприклад, Лондон заявив про свою готовність відправити війська в Україну. Це свідчить про те, що Британія, навіть поза ЄС, може відігравати важливу роль у створенні нового військового союзу в Європі", - зазначив він.

За словами аналітика, важливо розглянути можливість залучення до такого союзу, наприклад, Канади як країни Великої сімки (G7), які можуть відігравати фінансову роль у прискоренні створення нових систем безпеки.

"І тут, до речі, є цікава країна - Норвегія, яка має великі доходи від видобутку газу і може стати одним із донорів прискореного фінансування створення єдиного блоку або європейських сил", - каже він.

Співрозмовник погодився з думкою про те, що йдеться радше про військовий союз, а не про створення єдиних збройних сил Європи.

"Адже цей процес дуже складний і тривалий, а оскільки часу обмаль, то, імовірно, перевагу буде надано можливості об'єднання різних країн у єдиний військовий блок, аніж створенню спільної армії. Хоча єдина армія, з точки зору управління, фінансування тощо, є привабливим проєктом, до якого можуть повернутися з часом", - додав Леонов.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Леонова:

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Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

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