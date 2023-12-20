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Рада Україна-НАТО вперше відбудеться на рівні начальників збройних сил: про що говоритимуть

Руслана Заклінська
20 грудня 2023, 21:01
Начальники збройних сил України та НАТО вперше зустрінуться на рівні Ради Україна-НАТО у 2024 році.
Рада Україна-НАТО вперше відбудеться на рівні начальників збройних сил: про що говоритимуть
Рада Україна-НАТО вперше пройде на рівні начальників збройних сил / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс Президента

У січні 2024 року в рамках засідання військового комітету НАТО вперше відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні начальників збройних сил. Про це повідомила пресслужба НАТО.

За повідомленням пресслужби НАТО, зустріч військового комітету, найвищого військового органу Альянсу, запланована на 17-18 січня. У засіданні візьмуть участь начальники збройних сил країн-членів, а також їхній колега з Швеції. Захід відбудеться під головуванням голови військового комітету адмірала Роба Бауера.

"На останньому засіданні першого дня начальники ЗС вперше зустрінуться у форматі Ради НАТО-Україна. Вони обговорять агресивну війну Росії проти України, ситуацію на місцях, а також подальшу підтримку України з боку НАТО та союзників", - зазначили в НАТО.

відео дня

Першого дня учасники обговорять питання оборонної промисловості, оперативної сумісності, а також піднімуть тему адаптації до поточних та майбутніх загроз, протиповітряної та протиракетної оборони. На останньому засіданні цього дня вперше в історії начальники збройних сил зустрінуться у форматі Ради НАТО-Україна для обговорення агресивної війни Росії проти України та подальшої підтримки України з боку НАТО та союзників.

Другого дня планується зустріч з колегами з Австралії, Австрії, Ірландії, Нової Зеландії, Швейцарії, Японії та Кореї.

Вступ України до НАТО

Президент Джо Байден стверджує, що майбутнє України пов'язане з НАТО, але вступ буде можливий, коли будуть виконані умови та забезпечена перемога у війні.

Також Президент України вважає нереалістичним сценарій поетапного вступу України до НАТО, подібного до приєднання післявоєнної Німеччини, оскільки не має конкретних пропозицій від жодної країни-члена НАТО щодо цього.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини висловив протест стосовно членства України в НАТО, заявивши про свій намір використати право вето. Він вважає, що це може призвести до Третьої світової війни.

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НАТО Рада Україна-НАТО
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