Рада Україна-НАТО вперше відбудеться на рівні начальників збройних сил: про що говоритимуть

У січні 2024 року в рамках засідання військового комітету НАТО вперше відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні начальників збройних сил. Про це повідомила пресслужба НАТО.
За повідомленням пресслужби НАТО, зустріч військового комітету, найвищого військового органу Альянсу, запланована на 17-18 січня. У засіданні візьмуть участь начальники збройних сил країн-членів, а також їхній колега з Швеції. Захід відбудеться під головуванням голови військового комітету адмірала Роба Бауера.
"На останньому засіданні першого дня начальники ЗС вперше зустрінуться у форматі Ради НАТО-Україна. Вони обговорять агресивну війну Росії проти України, ситуацію на місцях, а також подальшу підтримку України з боку НАТО та союзників", - зазначили в НАТО.відео дня
Першого дня учасники обговорять питання оборонної промисловості, оперативної сумісності, а також піднімуть тему адаптації до поточних та майбутніх загроз, протиповітряної та протиракетної оборони. На останньому засіданні цього дня вперше в історії начальники збройних сил зустрінуться у форматі Ради НАТО-Україна для обговорення агресивної війни Росії проти України та подальшої підтримки України з боку НАТО та союзників.
Другого дня планується зустріч з колегами з Австралії, Австрії, Ірландії, Нової Зеландії, Швейцарії, Японії та Кореї.
Вступ України до НАТО
Президент Джо Байден стверджує, що майбутнє України пов'язане з НАТО, але вступ буде можливий, коли будуть виконані умови та забезпечена перемога у війні.
Також Президент України вважає нереалістичним сценарій поетапного вступу України до НАТО, подібного до приєднання післявоєнної Німеччини, оскільки не має конкретних пропозицій від жодної країни-члена НАТО щодо цього.
Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Словаччини висловив протест стосовно членства України в НАТО, заявивши про свій намір використати право вето. Він вважає, що це може призвести до Третьої світової війни.
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