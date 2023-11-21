Соловйов 'наїхав' на Італію і пригрозив їй 'російським ведмедем'

Російський пропагандист дав зрозуміти італійцям, що на Україні Росія не зупиниться.

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Соловйов вилаяв гостя, якого сам же запросив на свій ефір / Колаж Главреда. Фото: скріншоти з відео

Російський пропагандист Володимир Соловйов, запросивши в студію такого ж пропагандиста "з Італії", вирішив скористатися своїм становищем і пригадав йому, що "італійська зброя зараз вбиває російських людей".

В ефірі італійський пропагандист запевнив кремлівську публіку, що його країна нібито згодна на обмін окупованих українських територій на членство "решти" України в НАТО.

Але потім "гість" поцікавився наслідками, якщо Росії і таке "рішення" не сподобається.

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На що Соловйов відразу ж спалахнув, заявивши, що Москва не буде звертати увагу на думку Заходу. Після жовчної антиукраїнської тиради топ-пропагандист РФ виплеснув свій гнів на Італію.

Спершу Соловйов поскаржився, що Італія допомагає Україні, а "італійська зброя зараз вбиває росіян", потім і геть пригрозив Риму "російським ведмедем".

"Якщо італійці думають, що у нас коротка пам'ять, і якщо вони думають, що все закінчиться "хіхоньками-хахоньками", то вони глибоко помиляються. Російський ведмідь нападає без попередження і зупинити його складно. І якщо хтось дасть нам в руки цукор, і ми скажемо спасибі - ні", - сказав Соловйов.

Соловйов вичитує італійського пропагандиста - дивіться відео:

Раніше Главред писав, як Монтян розкритикувала Путіна за те, що він посмів захопити український Крим. Вона прямо заявила, що Путін навмисно вирішив "відрубати" частину України і в його намірах не було "благої цілі", щоб "захистити" кримчан від "поганого" НАТО.

Читайте також, як Захарова епічно зганьбилася безглуздими погрозами на адресу України за удари по Кримському мосту. Вона повторила верескливі погрози російської пропаганди щодо "жорсткої відповіді" і "відплати".

Інша пропагандистка Маргарита Симоньян, своєю чергою, відзначилася маячнею, заявивши, що РФ в Україні нібито "не воює з українцями".

А ще недавно Соловйов "проїхався" по зрадниці Монтян і Ко. Зрадників України, які перебігли свого часу на бік агресора, Соловйов обізвав "криптоукраїнцями".

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