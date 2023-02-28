УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Угоди не працюють: російський журналіст назвав, що зможе зупинити Путіна

28 лютого 2023, 08:32
Спроба заплющити очі на те, що відбувається в Україні, неминуче веде до масштабніших трагедій, упевнений Майкл Накі.
Путина
Володимир Путін / Скріншот

Диктатор Володимир Путін із загарбницькими замашками - це проблема не регіону або конкретної країни, а всього світу, заявив російський блогер, журналіст Майкл Накі.

Спроба окремих країн закрити очі на те, що відбувається в Україні неминуче веде до більш масштабних трагедій, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

"Розуміння цього начебто прийшло, як і того, що жодних компромісів, домовленостей з Володимиром Путіним бути не може, тому що він їх порушує, і нічого крім сили проти нього не працює. Тому що природа дій Володимира Путіна відрізняється від дій західних політиків, які покладаються на раціональні, з цінністю людського життя речі", — зазначив російський журналіст.

відео дня

Він пояснив, що Путіну не важливо, скільки буде втрат на фронті і економічних проблем в РФ, тому що в диктатурі ніхто не обирає президента.

"Це добре видно на прикладі, коли до повномасштабного вторгнення Заходу говорили, мовляв, треба запровадити санкції проти конкретних людей з російського уряду і російської пропаганди. Захід відмахувався, прикриваючись юридичними процедурами, але щойно почалося вторгнення, усі ці ілюзії кудись зникли – усі ці люди опинилися під санкціями, але, на жаль, вже було занадто пізно і їх було недостатньо", – нагадав блогер.

Однак, на його думку, попри те, що Захід виконав дуже велику роботу за рік в плані допомоги Україні, цього поки недостатньо.

"Тому що кожна хвилина, кожен день зволікання – це все більша кількість загиблих у цій війні, яка незалежно від того, що буде в кінці (а там, швидше за все, буде перемога України – принаймні, поки не зрозуміло, як ситуація може повернутися інакше) не поверне цих людей до життя. Міста можна відновити, дороги знову зробити, але життя вже ніщо не поверне. Хотілося б, щоб остання ілюзія про страх ескалації і розтягування бойових дій була подолана. Як і прийшло розуміння того, що нестача допомоги призводить до смертей, і цього вже не виправити", — додав Накі.

Раніше Накі заявив про те, що з самого початку російського вторгнення боєздатність показали не тільки армія України, але і все українське суспільство, які ясно дали зрозуміти, що не збираються складати зброю.

Нагадаємо, журналіст пояснив, що перед початком повномасштабного вторгнення РФ оборонний потенціал України невірно оцінювала як російська сторона, так і захід.

"Тобто було велике недооцінювання обороноздатності України, її можливостей до ведення масштабних бойових дій з Росією – ми бачили це на прикладі того, як західні розвідки спочатку передрікали взяття Києва за три доби і пропонували Зеленському евакуацію", — підкреслив він.

Читайте більше:

Володимир Путін війна Росії та України Майкл Накі
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:10

Фонд Руслана Шостака залучив 3,9 млн євро для евакуації та утримання дітей-сиріт з України в Туреччині новини компанії

09:00

Російська "ПВК" Редан захлеснула Україну: українців закликають стежити за дітьми

09:00

Росія входить у "чорну діру": на розпад може піти 2-5 років, а Китай підгорне її землі - КуликЕксклюзив

08:51

Хто він - архітектор путінського фашистського режиму?Погляд

08:32

Угоди не працюють: російський журналіст назвав, що зможе зупинити ПутінаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:23

"Вони летять у прірву": в Кремлі серйозно обговорюють можливий розвал Росії - АрестовичВідео

08:19

У Росії відмовилися слухати шалену ЧичерінуВідео

07:44

Як у 50 виглядати на 30: 5 секретів молодості китайців

07:35

Російський фронт посиплеться: журналіст змалював сценарій контрнаступу ЗСУВідео

Реклама
07:28

"Заради збереження Росії": у Кремлі готуються до відступу з України - СвітанВідео

07:10

7 речей на кухні, яких потрібно позбутися: ви здивуєтеся, скільки з’явиться вільного місця

07:04

Гороскоп на березень від астролога Влада Росса: Україна готує Росії великі сюрпризиВідео

06:46

Путін хоче звинуватити Україну та Захід у загрозі існуванню Росії - ISW

06:43

Крах ілюзій ПутінаПогляд

06:18

Гороскоп на березень 2023 для Козерогів: важкі часи закінчаться, настане біла смугаВідео

05:20

Як позбутися від слимаків раз і назавжди: способи, які допоможуть кожному дачникові

05:00

Шукають підтримки у мерців: у Бурятії шамани провели дивний обряд через програш на війніВідео

04:35

Гороскоп на березень 2023: на Стрільців чекає фартовий місяцьВідео

04:05

Дженна Ортега блиснула плавними вигинами в шкіряному корсеті на червоній доріжці

03:45

"РФ готує серйозну атаку": переможниця "Битви екстрасенсів" назвала найгостріший місяцьВідео

Реклама
03:20

Корисні, смачні і швидкі 3 салати на Великий піст 2023: рецепти, від яких зупинитися не можнаВідео

03:00

Військовий експерт спрогнозував, чи прискорить західна зброя для ЗСУ перелом у війніВідео

02:30

Лимон з сіллю біля ліжка: несподіваний "коктейль" творить чудеса

02:00

Гороскоп на березень 2023: хто стане улюбленцем долі і щастя

01:31

"О Боже, грязюка яка ": роздягнена Волочкова в лазні викликала огиду у людейВідео

00:51

Що не можна робити в останній день зими: прикмети на 28 лютогоВідео

00:26

"Кишка тонка": Мережа вибухнула невдоволенням через дивний виїзд Арестовича з УкраїниВідео

27 лютого, понеділок
23:50

Поп-діва Адель виходить заміж за свого бойфренда

23:18

"Ситуація постійно ускладнюється": Зеленський насторожив новинами з фронтуВідео

22:47

"Розвал РФ нічого не змінить": обидва сценарії долі, яку пророкують Росії, абсурдні – НакіВідео

22:41

Захід підштовхує Україну до звільнення всіх території до осені – BildВідео

22:40

Лукашенко після "бавовни" нервово висунув вимоги для завершення війни в УкраїніВідео

22:33

"Іво Бобул - сексист?": співак зі скандалом втік з інтерв'ю після сексистських заявВідео

21:59

Пробив нове дно: пропутінський Орбан жорстко виступив проти вступу України до НАТОВідео

21:34

Навіщо 1 березня відкладали гроші: прикмети і що не можна робити в перший день весниВідео

21:22

Ще один удар: 64-річна Мадонна оплакує смерть близької людини

21:19

Майкл Накі. У Путіна немає шансів утримати владуВідеоблоги

21:13

"Вони будуть шукати якнайшвидші рішення": Буданов оцінив загрозу наступу РФ на КиївВідео

20:39

Ротару виступила на залізничному вокзалі в КиєвіВідео

20:03

"Цей період визначить хід війни": наступні 3 місяці будуть дуже активними – БудановВідео

Реклама
19:59

Урожай буде в 2 рази кращим: навіщо помідори удобрюють кавовою гущеюВідео

19:49

Педагогіка з кулаками: в Москві вчитель до напівсмерті побив учня через зачіскуВідео

19:37

Мороз буде міцним: синоптики розповіли про нову погоду в березніВідео

19:28

"Холодне, потворне почуття": Шон Пенн розповів про зустріч з Путіним в компанії МихалковаВідео

19:20

Як виглядає російська перемога - вже не знає ніхто, навіть ПутінПогляд

19:14

Зняв відео для коханки: путінський генерал оголився на камеру і станцював стриптизВідео

19:00

Що на виделці у монарха: дивні кулінарні заборони британської королівської сім'ї

18:58

Загроза поставок Китаєм зброї Росії: Буданов зробив заявуВідео

18:49

Жорстоко знущалися над мирними людьми: в Україні затримали очільників окупантської катівні в Херсоні

18:45

Літак РФ в Мачулищах підірвала білоруська опозиція: деталіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти