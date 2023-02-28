Угоди не працюють: російський журналіст назвав, що зможе зупинити Путіна

Спроба заплющити очі на те, що відбувається в Україні, неминуче веде до масштабніших трагедій, упевнений Майкл Накі.

Володимир Путін / Скріншот

Диктатор Володимир Путін із загарбницькими замашками - це проблема не регіону або конкретної країни, а всього світу, заявив російський блогер, журналіст Майкл Накі.

Спроба окремих країн закрити очі на те, що відбувається в Україні неминуче веде до більш масштабних трагедій, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

"Розуміння цього начебто прийшло, як і того, що жодних компромісів, домовленостей з Володимиром Путіним бути не може, тому що він їх порушує, і нічого крім сили проти нього не працює. Тому що природа дій Володимира Путіна відрізняється від дій західних політиків, які покладаються на раціональні, з цінністю людського життя речі", — зазначив російський журналіст.

відео дня

Він пояснив, що Путіну не важливо, скільки буде втрат на фронті і економічних проблем в РФ, тому що в диктатурі ніхто не обирає президента.

"Це добре видно на прикладі, коли до повномасштабного вторгнення Заходу говорили, мовляв, треба запровадити санкції проти конкретних людей з російського уряду і російської пропаганди. Захід відмахувався, прикриваючись юридичними процедурами, але щойно почалося вторгнення, усі ці ілюзії кудись зникли – усі ці люди опинилися під санкціями, але, на жаль, вже було занадто пізно і їх було недостатньо", – нагадав блогер.

Однак, на його думку, попри те, що Захід виконав дуже велику роботу за рік в плані допомоги Україні, цього поки недостатньо.

"Тому що кожна хвилина, кожен день зволікання – це все більша кількість загиблих у цій війні, яка незалежно від того, що буде в кінці (а там, швидше за все, буде перемога України – принаймні, поки не зрозуміло, як ситуація може повернутися інакше) не поверне цих людей до життя. Міста можна відновити, дороги знову зробити, але життя вже ніщо не поверне. Хотілося б, щоб остання ілюзія про страх ескалації і розтягування бойових дій була подолана. Як і прийшло розуміння того, що нестача допомоги призводить до смертей, і цього вже не виправити", — додав Накі.

Раніше Накі заявив про те, що з самого початку російського вторгнення боєздатність показали не тільки армія України, але і все українське суспільство, які ясно дали зрозуміти, що не збираються складати зброю.

Нагадаємо, журналіст пояснив, що перед початком повномасштабного вторгнення РФ оборонний потенціал України невірно оцінювала як російська сторона, так і захід.

"Тобто було велике недооцінювання обороноздатності України, її можливостей до ведення масштабних бойових дій з Росією – ми бачили це на прикладі того, як західні розвідки спочатку передрікали взяття Києва за три доби і пропонували Зеленському евакуацію", — підкреслив він.

Читайте більше: