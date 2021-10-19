Смерть на дистанційці: п'ятикласник помер через вибух телефону на онлайн-уроці

Дитину врятувати не вдалося / ТСН

Учень п'ятого класу школи у В'єтнамі помер після вибуху телефону. Він використовував свій мобільний на онлайн-уроці, коли той раптово вибухнув і підпалив його одяг. Дитину врятувати не вдалося.

Хлопчик, ім'я якого так і не повідомили, був на онлайн-занятті заняття вдома в провінції Нгеан через обмеження в країні, повідомляє британське видання Mirror.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, він був у навушниках, коли вибухнув телефон. Сусіди підбігли до будинку і терміново відвезли хлопчика в лікарню, але він помер тієї ж ночі. Виробник телефону невідомий.

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