Говорив телефоном і помер: в Одесі в кав'ярні раптово помер 17-річний хлопець

У кафе "Чердак" в Одесі помер 17-річний хлопець / t.me/our_odessa

В одній з міських кав'ярень в Одесі помер один з клієнтів, який сидів за столиком.

Інцидент стався в закладі "Чердак" на проспекті Шевченка близько 20:00 у неділю, 17 жовтня, повідомляє телеграм-канал Новини Одеси.

За словами очевидців, хлопець був у компанії друзів, нічого не їв і не пив. Він якраз говорив телефоном, коли раптом втратив свідомість і перестав подавати ознаки життя.

"Ми сиділи грали в мафію, він прийшов, привітався, став чекати, коли закінчимо. Як закінчили, оголосили перерву, ми вийшли на перекур, хлопець, кажуть, сидів спілкувався телефоном, потім раптово перестав, подумали, що стало зле, втратив свідомість, хлопці почали приводити його до тями", - розповів свідок події.

До приїзду швидкої люди робили хлопцеві масаж серця та штучне дихання. Медики приїхали за 17 хвилин і одразу вкололи хлопцеві препарат, продовжували робити масаж серця. Згодом викликали ще одну швидку. Родичі приїхали за 20-30 хвилин.

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Попри всі зусилля, врятувати хлопця не вдалося. Він помер, не приходячи до тями.

Реанімаційні заходи не дали результату / t.me/our_odessa

Офіційних коментарів правоохоронців і медиків на даний момент немає.

За словами рідних хлопця, у нього були проблеми з тиском і щитовидною залозою.

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Як повідомляв Главред, на початку вересня стало відомо, що в Дніпрі у 15-річного школяра Владислава Щирого стався інсульт (крововилив в мозок). Підліток знепритомнів та впав у кому.

Підлітка транспортували до Києва, де медики поставили йому діагноз "гостре порушення мозкового кровообігу за геморагічним типом, внутрішній крововилив у ліву гемісферу з проривом мозочка в шлуночкову систему".

Щоби хлопець жив, йому була необхідна операція вартістю близько 200 тисяч гривень. Гроші на неї збирали небайдужі громадяни. Влада успішно прооперували. Зараз хлопцеві набагато краще. Він вже почав ходити.