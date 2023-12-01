УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Словацькі перевізники заблокували кордон з Україною: яка ситуація на кордоні

Руслана Заклінська
1 грудня 2023, 19:02
Пункт пропуску "Вишнє-Нємєцке" єдиний між Україною та Словаччиною, через який їздять вантажівки.
Словацькі перевізники заблокували кордон з Україною: яка ситуація на кордоні
Словацькі перевізники блокують рух вантажівок на кордоні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У п'ятницю, 1 грудня о 16:05, Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосив про намір блокувати рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", який є прилеглим до українського пункту пропуску "Ужгород". Про це повідомила Держприкордонна служба України.

Ця ініціатива викликана несхваленням нових митних правил, які, на думку представників UNAS, негативно впливають на роботу перевізників та загрожують їхній ефективності. Термін акції наразі не відомий.

За даними митників, перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Всі інші вантажі словацькі перевізники пропускатимуть в обмеженій кількості.

відео дня

"Відомо, що перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину", - вказано в повідомленні.

Також зазначено, що рух легкових автомобілів та автобусів не буде обмежено. Крім цього, в'їзд до Словаччини залишатиметься відкритим.

Страйк "транспортного безвізу" у Словаччині

Нагадаємо, словацькі перевізники погрожували повністю заблокувати кордон з Україною, якщо Європейська комісія не втрутиться у ситуацію. Вони приєдналися до протестів польських колег 15 листопада і наполягають на введенні дозволів для українських транспортних засобів.

В четвер, 16 листопада, протягом години представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини заблокували пункт пропуску "Вишнє Немецьке" на кордоні. Цю акцію перевізники організували на знак солідарності з польськими активістами.

Як повідомляв Главред, вранці, 22 листопада, словаки тимчасово розблокували рух вантажівок у напрямку України на пункті пропуску "Вишнє-Нємєцке".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Словаччини держкордон вантажоперевезення
Реклама

Головне за день

"Процес мобілізації в Україні зміниться": Зеленський анонсував важливі рішення

"Процес мобілізації в Україні зміниться": Зеленський анонсував важливі рішення

20:12 Україна
Сніг і суцільний лід на дорогах: синоптики оголосили штормове попередження

Сніг і суцільний лід на дорогах: синоптики оголосили штормове попередження

19:17 Синоптик
Росіяни втекли: в ГУР розкрили унікальні деталі висадки в Криму

Росіяни втекли: в ГУР розкрили унікальні деталі висадки в Криму

16:39 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:12

"Процес мобілізації в Україні зміниться": Зеленський анонсував важливі рішення

20:02

"Не бачу сенсу": дівчина Остапчука розповіла про спілкування з дітьми шоумена

19:23

Подивіться на ліву долоню: простий спосіб дізнатись тривалість життя по руціВідео

19:17

Сніг і суцільний лід на дорогах: синоптики оголосили штормове попередження

19:02

Словацькі перевізники заблокували кордон з Україною: яка ситуація на кордоні

Вирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – МусієнкоВирішальним у війні буде 2024 рік, удари по РФ можуть призвести до бунту чи революції – Мусієнко
18:58

Прорве грошовий шлюз: три знаки зодіаку в 2024 році дізнаються, що таке багатство

18:12

Як їсти, щоб швидко схуднути: тренерка назвала 6 правил ідеального харчуванняВідео

18:11

Почнеться біла смуга: від чого потрібно позбутися 2 грудня - прикмети

18:10

"Це унікальна операція": Братчук прокоментував форсування Дніпра ЗСУ

Реклама
17:57

Шаурма з борщу: Клопотенко здивував рішенням

17:33

Церковне свято 2 грудня: що не можна робити в день святого Авакума

17:16

Китайський гороскоп на грудень 2023: Бику - фінансова удача, Дракону - купа проблем

17:11

"Складне питання": Муженко прокоментував можливість мобілізації молоді

16:44

Путін готовий розв'язати ще одну війну: несподіваний прогноз нової "гарячої точки"Відео

16:44

Українські перевізники оголосили голодування на кордоні з Польщею

16:40

"Ми не згодні": Орбан видав нову скандальну заяву про вступ України до ЄС

16:39

Росіяни втекли: в ГУР розкрили унікальні деталі висадки в Криму

16:36

Хитра головоломка для найуважніших: треба за 10 секунд знайти рибу

16:28

Вдарять сильні морози та налетять снігопади: синоптик Наталія Птуха про грудень в Україні

16:26

"В один момент це спрацює": експерт сказав, що розвалить силу армії РФВідео

Реклама
16:24

Китайський гороскоп на завтра 2 грудня 2023: Дракону - тривога, Козі - сварки в родині

16:19

Shahed з українською SIM-картою: Ігнат висловив свою думку про знахідку

15:56

"Жахливий сюрприз на Новий рік": відомий астролог попередив про загрозу

15:40

"Наступна жертва": Лавров пригрозив війною ще одній європейській країні

15:34

"Наступний рік буде неймовірно складним", - експерт про ситуацію на фронті

15:33

"Крим - Кримська область": блогерка Верба зганьбилася незнанням георгафії України

15:26

Україна може переламати хід війни: Зеленський назвав спосіб

15:07

Україну накриє аномальна погода: де буде +18, а де – снігопади і вітер 20 м/с

14:58

"Вийшла і впала": п'яна Успенська розповіла про свою ганьбу на сцені

14:50

"Жахливий період": астролог попереджає про серйозні проблеми в грудні 2023Відео

14:50

"Захоплення" РФ частини Хромового: у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом

14:48

Місячний календар 2 грудня 2023: один з кращих днів для роботи зміцнить старі зв'язки

14:46

ЗСУ знищили колону техніки та перейшли в контрнаступ під Авдіївкою - ЗМІ

14:09

Бойові дії на Лівому березі Дніпра: ексглава Генштабу ЗСУ розкрив важливий нюанс

14:01

Путініст Пєвцов показав свого сина, якого прагне зробити ченцем

13:54

"Руху ЗСУ бути не повинно": Світан дав несподіваний прогноз перелому у війні

13:51

Другий пішов: СБУ підірвали в Бурятії ще один потяг на стратегічній дорозі

13:47

Чому слово "жАлоба" казати не можна: який єдиний відповідник варто використовувати

13:44

Війська РФ атакують об'єкт, без якого Авдіївку не взяти: у ЗСУ розкрили деталі

13:22

Знадобиться лише 3 речі: жінка розповіла, як швидко і дешево прикрасити ялинку

Реклама
13:14

Так смакує Україна: Клопотенко назвав топ українських страв для іноземців

13:14

Гороскоп на завтра 2 грудня 2023: Овну - трата купи грошей, Рибам - фінансовий прибуток

13:09

Платинова блондинка Бейонсе показалася в новому образі з Джей Зі

12:44

"Ми повинні бути готові до бою": у Нідерландах закликали ЄС зміцнювати війська

12:43

"Початок штурму Донецька": росіяни назвали дату початку битви за місто

12:41

ЗСУ йдуть вперед на Мелітополь: "перемелюють" сотні окупантів разом з технікою

12:07

Військовим в Україні спростили життя: документи ВЛК більше не потрібно возити особисто

12:02

Відомий астролог розповів, що загрожує українцям під час останніх цьогорічних нового і повного Місяця

12:01

Деяким пенсіонерам підвищать пенсію з 1 січня: кого торкнуться зміни

11:57

Вбивство Путіна і теракти в ЄС: "пророкування Ванги" на 2024 рік – Euronews

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти