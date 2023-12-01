Словацькі перевізники заблокували кордон з Україною: яка ситуація на кордоні

Пункт пропуску "Вишнє-Нємєцке" єдиний між Україною та Словаччиною, через який їздять вантажівки.

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Словацькі перевізники блокують рух вантажівок на кордоні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

У п'ятницю, 1 грудня о 16:05, Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосив про намір блокувати рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", який є прилеглим до українського пункту пропуску "Ужгород". Про це повідомила Держприкордонна служба України.

Ця ініціатива викликана несхваленням нових митних правил, які, на думку представників UNAS, негативно впливають на роботу перевізників та загрожують їхній ефективності. Термін акції наразі не відомий.

За даними митників, перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Всі інші вантажі словацькі перевізники пропускатимуть в обмеженій кількості.

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"Відомо, що перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину", - вказано в повідомленні.

Також зазначено, що рух легкових автомобілів та автобусів не буде обмежено. Крім цього, в'їзд до Словаччини залишатиметься відкритим.

Страйк "транспортного безвізу" у Словаччині

Нагадаємо, словацькі перевізники погрожували повністю заблокувати кордон з Україною, якщо Європейська комісія не втрутиться у ситуацію. Вони приєдналися до протестів польських колег 15 листопада і наполягають на введенні дозволів для українських транспортних засобів.

В четвер, 16 листопада, протягом години представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини заблокували пункт пропуску "Вишнє Немецьке" на кордоні. Цю акцію перевізники організували на знак солідарності з польськими активістами.

Як повідомляв Главред, вранці, 22 листопада, словаки тимчасово розблокували рух вантажівок у напрямку України на пункті пропуску "Вишнє-Нємєцке".

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