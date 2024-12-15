Сійярто поскаржився, що Зеленський відмовився розмовляти з Орбаном - деталі

Дзвінок мав відбутись після розмови Орбана з Путіним.

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Зеленський відмовився розмовляти з Орбаном / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяви міністра:

Будапешт запропонував провести розмову між Орбаном та Зеленським

Темою розмови є пропозиція про припинення вогню та обміну полоненими

Україна відмовила у дзвінку

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що Будапешт нібито запропонував організувати розмову між угорським прем'єром Віктором Орбаном та президентом Володимиром Зеленським, але Україна відмовилася. Про це пише VEOL.

Зазначається, що Сійярто знову повторив угорську пропозицію про "припинення вогню та масового обміну полоненими", яку Будапешт хотів запропонувати Україні та Росії з нагоди Різдва.

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За словами угорського міністра, після розмови Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним, він попросив у міністра закордонних справ Андрія Сибіги та глави Офісу президента Андрія Єрмака організувати телефонну розмову Орбана та Зеленського.

Сійярто також сказав, що Україна нібито "досить небувалим для дипломатії жестом" і "дещо напружено, хоча й культурно" відмовила у дзвінку.

"На столі лежить пропозиція, подібної до якої не було за останню тисячу днів, і не від Угорщини залежить, чи буде ця пропозиція розглянута і схвалена обома сторонами. Одна сторона розглянула її і вважає її прийнятною, але інша сторона зайняла неприйнятну позицію", - додав міністр закордонних справ Угорщини.

Позиція Орбана щодо війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 11 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорили економічне співробітництво РФ та Угорщини.

Також відомо, що прем'єр-міністр Угорщини звинуватив українського президента Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" на фронті та масштабному обміні полонених між Росією та Україною.

Крім того, Орбан заявив, що раніше тема миру не викликала інтересу серед європейських політиків, але зараз ситуація змінилася. На його думку, це стало можливим завдяки угорському головуванню в Європейському Союзі.

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Хто такий Петер Сіярто? Петер Сіярто (угор. Szijjártó Péter; нар. 30 жовтня 1978, Комаром) — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. 28 вересня 2018 року потрапив до бази сайту "Миротворець" за замах на суверенітет і територіальну цілісність України за прямі погрози збройними вторгненнями в Україну, втручання у внутрішні справи України, розпалювання і підтримку сепаратистських настроїв в Україні. Також його звинувачують в організації провокації, спрямованої на масове порушення громадянами України законодавства України.

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