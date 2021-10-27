Швейцарія розширила санкції проти Росії

Влада країни доповнила санкційний список прізвищами чиновників, які допомагали в анексії Криму.
Влада Швейцарії розширила санкції проти Росії через окупацію Кримського півострова - до списку потрапили восьмеро осіб, повідомляє Державний секретаріат економіки (SECO) Швейцарії.
До санкційного списку потрапили:
- начальник управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Леонід Михайлюк,
- керівник Головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Володимир Терентьєв,
- кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов,
- слідчий Магомед Магомедов,
- прокурор Євген Колпіков.
Вони потрапили під санкції за активну підтримку "дій і здійснення політики, яка підриває і загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".
Нові санкції ЄС проти Росії
Рада ЄС розширила санкційний список за активну підтримку дій і реалізацію політики, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. В оновлений документ потрапили ще вісім громадян РФ.
Серед осіб, доданих до списку санкцій ЄС, є представники правоохоронних органів-судді, прокурори і силовики-відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованих Криму і Севастополі, повідомляється в пресрелізі Ради Європи.