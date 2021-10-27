Швейцарія розширила санкції проти Росії / Reuters

Влада Швейцарії розширила санкції проти Росії через окупацію Кримського півострова - до списку потрапили восьмеро осіб, повідомляє Державний секретаріат економіки (SECO) Швейцарії.

До санкційного списку потрапили:

начальник управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Леонід Михайлюк,

керівник Головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Володимир Терентьєв,

кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов,

слідчий Магомед Магомедов,

прокурор Євген Колпіков.

Вони потрапили під санкції за активну підтримку "дій і здійснення політики, яка підриває і загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Нові санкції ЄС проти Росії

Рада ЄС розширила санкційний список за активну підтримку дій і реалізацію політики, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. В оновлений документ потрапили ще вісім громадян РФ.

Серед осіб, доданих до списку санкцій ЄС, є представники правоохоронних органів-судді, прокурори і силовики-відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованих Криму і Севастополі, повідомляється в пресрелізі Ради Європи.