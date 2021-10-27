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Швейцарія розширила санкції проти Росії

27 жовтня 2021, 23:00

Влада країни доповнила санкційний список прізвищами чиновників, які допомагали в анексії Криму.

Швейцарія
Швейцарія розширила санкції проти Росії / Reuters

Влада Швейцарії розширила санкції проти Росії через окупацію Кримського півострова - до списку потрапили восьмеро осіб, повідомляє Державний секретаріат економіки (SECO) Швейцарії.

До санкційного списку потрапили:

  • начальник управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Леонід Михайлюк,
  • керівник Головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Володимир Терентьєв,
  • кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов,
  • слідчий Магомед Магомедов,
  • прокурор Євген Колпіков.

Вони потрапили під санкції за активну підтримку "дій і здійснення політики, яка підриває і загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Нові санкції ЄС проти Росії

Рада ЄС розширила санкційний список за активну підтримку дій і реалізацію політики, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. В оновлений документ потрапили ще вісім громадян РФ.

Серед осіб, доданих до списку санкцій ЄС, є представники правоохоронних органів-судді, прокурори і силовики-відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованих Криму і Севастополі, повідомляється в пресрелізі Ради Європи.

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