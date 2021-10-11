Нові санкції ЄС проти Росії: у МЗС України розкрили подробиці

У МЗС України розкрили подробиці нових санкцій / УНІАН

Фігуранти нового європейського списку санкцій проти Росії причетні до переслідування кримських татар та до порушень норм гуманітарного права в окупованому Криму, повідомляє МЗС України

Україна вітає рішення Ради ЄС впровадити санкції проти 8 представників російської окупаційної адміністрації в Криму.

"Зазначені в рішенні підсанкційні особи причетні до переслідувань кримських татар та інших грубих порушень норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованому українському півострові", - йдеться в повідомленні.

Крім того, нові санкції проти Росії напередодні 23-го саміту Україна-ЄС розцінюються як беззастережна підтримка України в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

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"Дія обмежувальних заходів ЄС триватиме, поки РФ не припинить тимчасову окупацію Криму та інші грубі порушення норм міжнародного права", - додали в МЗС.

Нові санкції ЄС проти Росії

Рада ЄС розширила санкційний список за активну підтримку дій і реалізацію політики, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. В оновлений документ потрапили ще вісім громадян РФ.

Серед осіб, доданих до списку санкцій ЄС, є представники правоохоронних органів-судді, прокурори і силовики-відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованих Криму і Севастополі, повідомляється в прес-релізі Ради Європи.