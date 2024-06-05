'Шторм... ATACMS': Путін ганебно заплутався у найменуваннях західних ракет

Нелегітимний глава країни-агресорки видав дивну заяву.

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Путін знову видав нісенітницю - публіка нудьгувала / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Російський диктатор Володимир Путін, намагаючись вдати знавця військової справи, ганебно заплутався у найменуваннях ракет, якими ЗСУ атакують бази окупантів, та ще й зробив неправильний наголос на Storm Shadow.

Під час зустрічі з керівниками пропагандистських агентств у середу, 5 червня, Путін заявив, що далекобійні ATACMS в Україні нібито пускають не українські військові, а західні війська.

Але далі диктатора геть понесло - він почав плутати найменування ракет, заплутувався, вимовляючи їх англійською, і робив помилки у наголосах.

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"Тут потрібно... на-а-а... дві частини розділити цю тему. Перше - це звичайна зброя, це ось системи залпового вогню далекобійні... Там, 70 км і подібне... Їх застосовують... І справді... ем-м-м, українські військовослужбовці можуть це робити самостійно. А от що стосується, що стосується високотехнологічних засобів ураження дальнього радіусу дії... Таких як Шторм Шадоу, або Атакамси... американські... От як використовуються? Українські військовослужбовці не можуть самостійно завдати удару цими ракетами", - продовжив Путін.

Промовистими були вирази облич присутніх і нудьгуючих пропагандистів. Один із гостей навіть прикрив рот долонею.

Путін видав нісенітницю - дивіться відео:

Україна почала використовувати західну зброю по Росії - головне

Напередодні США услід за країнами Європи дозволили Україні бити по території Росії своєю зброєю. Щоправда, ці атаки обмежуються тільки прикордонними регіонами РФ, звідки окупанти ведуть обстріл Харкова і наступають на Україну.

Згідно з даними ЗМІ, ЗСУ атакували позиції російських окупантів у перші години після отримання відповідного дозволу від Вашингтона.

За останньою інформацією, Україна вже почала використовувати проти загарбників, зокрема, установки HIMARS. Главред розкрив вражаючі втрати росіян після прильотів американських снарядів.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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