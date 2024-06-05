Жданов 'на пальцях' пояснив, як два Patriot захистять Харків від ударів

Повністю прикрити місто від ворожого вогню американським ЗРК не вдасться, вважає Олег Жданов.

https://glavred.net/ukraine/zhdanov-na-palcah-obyasnil-kak-dva-patriot-zashchityat-harkov-ot-udarov-10570751.html Посилання скопійоване

Зеленський просить два ЗРК Patriot для Харкова / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Два комплекси Patriot не захистять Харків від ударів балістичних ракет С-300 повністю, але зможуть збільшити час підльоту ворожих цілей до міста, розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу ОлегЖданов.

За словами Жданова, додаткові системи Patriot допоможуть ЗСУ повибивати російську ППО в Бєлгородській області ще на 80 км. За цих умов є шанси зменшити навантаження на Харків з боку ворога.

"Чому тільки полегшить, а не прикриє максимально? Тому що ракета С-400 летить майже на 200 км, тобто Росія просто відсуне їх на 100 км від кордону, і в неї буде ще 100 км на нашій території. Тож Харків все одно буде покриватися ворожим вогнем", - відповів експерт.

відео дня

Дальність С-300 трохи менша - приблизно 120 км. Ракети С-400 летять далі, щоправда, їх у Росії не так багато, як ракет С-300, зазначив Жданов.

Тож Харкову стане легше тільки з додатковими засобами ППО, або - якщо Україні дозволять бити ATACMS на всі 300 км, підсумував Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Patriot для Харкова - як захистити місто від обстрілів Росії

Останні кілька місяців російські війська зосередилися на знищенні всієї інфраструктури Харкова, аналітики навіть зазначають, що тактика окупантів нагадує дії росіян в Алеппо.

Щоправда, після дозволу США та країн Європи завдавати західним озброєнням ударів по прикордонню РФ, захисники намагаються всіляко завадити здійсненню плану Путіна зі створення так званої санітарної зони. Наприклад, HIMARS нещодавно знищив установки С-400, які обстрілювали Харків, разом з особовим складом окупантів.

Зеленський все ще просить Захід допомогти з прикриттям неба над Харківською областю. На його думку, буде достатньо двох установок Patriot - це дасть змогу ЗСУ атакувати безпосередньо носії ракет і КАБів, які завдають особливої шкоди місту.

Patriot - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред