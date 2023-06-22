Шойгу 'замилив очі' Путіну, що до кінця червня зробить 'резервну армію'

Міністр оборони Росії повідомив диктатору Путіну, що все йде за планом.

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Шойгу пообіцяв Путіну зробити "резервну армію" / колаж: Главред, скріншоти: відео Telegram

Міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу заявив, що до кінця червня буде сформована резервна армія, яка отримає тисячі одиниць техніки.

"Формуємо резерви у складі армійського корпусу, армії, плюс до цього п'ять полків 20-ї армії танкової. Там іде все планово. Фактично до кінця червня ми завершимо формування резервної армії і там найближчим часом завершимо формування армійського корпусу", - розповів Шойгу на засіданні російського Радбезу, передає російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Шойгу додав, що ця "резервна армія" отримає більше 3700 одиниць техніки.

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Нагадаємо, що Путін і Шойгу сіли в Кремлі і розмріялися про "окупацію України". Директор країни-агресора Росії Володимир Путін погрожує використовувати в "конфліктах на будь-яких напрямках" сили Тихоокеанського флоту окупантів.

Пригожин, Герасимов і Шойгу з'ясовують, хто стане винуватим, коли піде Путін. На агресора Росію очікує неминуча геополітична поразка, тому верхівка вже думає про те, що буде в майбутньому, сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

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