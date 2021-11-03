Не раніше травня 2022: введення в експлуатацію Північного потоку-2 може затягнутися - Bloomberg

Сертифікація Північного потоку-2 може затягнутися до травня 2022 / Reuters

Процес сертифікації Північного потоку-2 німецьким регулятором може затягнутися до 8 травня 2022 року. Саме стільки часу Німеччина і Єврокомісія мають право розглядати це питання згідно з правовими нормами.

При цьому на процес сертифікації СП-2 може вплинути енергетична ситуація в Європі. Як повідомляє агенство Bloomberg, вона може погіршитися.

"Російському Північному потоку-2 може знадобитися ще кілька місяців... трубопровід може бути схвалений лише 8 травня, якщо регулятивні органи будуть використовувати весь відведений на цей час", - йдеться в повідомленні.

Восени спотові ціни на газ зросли в Європі на тлі зростання в Азії та низького рівня заповненості сховищ на континенті. Поставки ж Північним потоком-2 можуть початися наступного дня після надання ліцензії та розв'язати проблему з дефіцитом газу.

Bloomberg вважає, що майбутній канцлер Олаф Шольц навряд чи піде на зміну позиції уряду з питання Північного потоку-2, яку прийняла його попередниця Ангела Меркель. Тобто Шольц підтримуватиме запуск газопроводу.

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Як проходитиме сертифікація газопроводу СП-2

Федеральне мережеве агентство ФРН винесе попереднє рішення щодо сертифікації Північного потоку - 2 до 8 січня, потім протягом двох місяців його розглядатиме Європейська комісія, після чого може продовжити розгляд ще на 2 місяці - до 8 травня. Після цього, як пише Bloomberg, німецький регулятор зможе надати ліцензію Північному потоку-2.

Як повідомляв Главред, раніше Держдеп США Амос Хохштайн заявив, що сертифікація Німеччиною та Єврокомісією Північного потоку-2 може затягнутися до березня 2022 року.

У свою чергу, німецький регулятор також заявляв, що розгляд сертифікації газопроводу може затягнутися.

Будівництво Північного потоку-2

10 вересня голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

Видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2.

Глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік 2 не дозволять працювати в комерційному режимі. Також він розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський і Байден.

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США і Німеччина 21 липня оголосили про укладення угоди з приводу російського енергетичного проекту Північний потік-2. Згідно з документом, Німеччина гарантує запуск національних і європейських санкцій щодо Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін повинен посприяти у продовженні російсько-українського контракту на транзит газу до Європи ще на 10 років.

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