Надії на санкції США проти РФ стали більш примарними - The Times

Вигідним для Путіна є й те, що Трамп може відмовився від участі американської сторони в переговорах щодо України.

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Надії на санкції США проти РФ стали більш примарними / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Трамп назвав свою розмову з Путіним "чудовою"

Путін ухиляється від ідеї 30-денного перемир'я

Замість того, щоб запровадити проти Росії нищівні санкції, на які дехто сподівався, президент США Дональд Трамп назвав свою розмову з російським диктатором Володимиром Путіним "чудовою" і сказав, що Росія має "величезну можливість" вести бізнес зі США, коли закінчиться війна в Україні, пише The Times.

Вигідним для Путіна є й те, що Трамп може відмовився від участі американської сторони в переговорах щодо України. У виданні нагадали, що глава Білого дому навіть припустив, що їх може провести Папа Римський у Ватикані, і заявив, що конфлікт "може бути врегульований тільки між двома сторонами".

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"Трамп уперше запропонував 30-денне припинення вогню в березні. Відтоді Путін ухилявся від цієї ідеї, ухилявся від неї і заважав - робив усе можливе, окрім прийняття перемир'я. Ця затримка дозволила російським військам зосередитися для нового наступу", - йдеться в матеріалі.

У статті підсумовується, що після цієї розмови двох президентів "слабка надія на санкції США і посилення рішучості Трампа виглядає менш реалістичною, ніж будь-коли".

Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, США і Європа готові ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від перемир'я з Україною. Спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог повідомив, що в Конгресі вже розроблено законопроект про нові обмеження, підтриманий понад 70 сенаторами. Санкції можуть торкнутися Центрального банку РФ і "тіньового флоту", який транспортує російську нафту через Балтійське море.

Нагадаємо, в матеріалі Politico йшлося про те, що після відмови російського диктатора Володимира Путіна встановити режим тиші на фронті лідери Європейського союзу і Британії шукають способи завдати "карколомного удару" по російській економіці. Один із варіантів тиску на Кремль - повне торговельне ембарго або тарифи на російський експорт.

Нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейська комісія працює над новим пакетом санкцій проти Росії у відповідь на її зрив мирної ініціативи та подальшу агресивну поведінку.

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Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована 1785 року Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 і 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років друкувалася в широкому форматі, але 2004 року перейшла на компактний формат із наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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