"Ти герой, тебе всі люблять": Джонсон терміново подзвонив Зеленському після своєї відставки

Зеленський і Джонсон / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який 7 липня подав у відставку.

Як повідомляє Офіс президента України та уряд Британії, Зеленський подякував Джонсону за підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, а також за лідерство у відстоюванні інтересів нашої країни на міжнародній арені.

Що сказав Зеленський

"Всі ми з сумом сприйняли цю новину. Не тільки я, але і все українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій офіс і всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великобританії збережеться, але ваше особисте лідерство і харизма робили її особливою", - сказав президент.

Що сказав Джонсон

Джонсон запевнив, що Велика Британія продовжуватиме надавати життєво важливу оборонну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно. Він подякував Зеленському за дружбу і доброту українського народу.

Про що ще говорили

Повідомляється, що Зеленський і Джонсон обговорили поточний стан і перспективи українсько-британського співробітництва.

Зокрема, вони приділили увагу питанню політичної підтримки України, а також розблокуванню експорту продовольства з українських портів. Джонсон зазначив, що продовжить співпрацювати з партнерами, щоб спробувати припинити зернову блокаду в найближчі тижні.

Прем'єрміністр завершив розмову схваленням Зеленського, сказавши: "Ти герой, тебе всі люблять".

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Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення Пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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