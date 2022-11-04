Путін чекає на "генерала зиму": Боррель заявив, що диктатор РФ має грандіозні плани на холодну пору року

Боррель заявив, що диктатор РФ має грандіозні плани на холодну пору/ Reuters, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін не може зараз добитися успіхів на фронті, тому чекає "генерала зиму" і сподівається, що холодний період року допоможе йому відвоювати назад втрачені позиції на полі бою.

Про це заявив Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель під час зустрічі міністрів закордонних справ G7 у німецькому Мюнстері 3 листопада, пише Reuters. Він закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримку України, адже українській армії доведеться воювати і в морози.

"Наближається зима. Путін чекає, коли "генерал зима" прийде та підтримає російську армію", – сказав Боррель.

Верховний представник ЄС заявив, що зараз світ повинен дуже сильно підтримувати Україну та українців у їхній боротьбі проти країни-агресора РФ. Він наголосив, що українці захищають свою державу, а тому підтримувати їх – це моральний обов’язок партнерів.

Також Боррель звинуватив Путіна у тому, що він руйнує Україну, бо не може її захопити. Саме тому російський диктатор б’є по українській інфраструктурі – так він мститься за втрати, яких його війська зазнають на полі бою.

"Путінська Росія руйнує Україну. Вони не можуть її окупувати, вони не можуть перемогти на полі бою, вони не можуть виграти війну – і вони планомірно руйнують країну", – заявив Боррель.

Раніше заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь зазначав, що президент Росії Володимир Путін має намір створити в Україні енергетичну кризу завдяки масованим ракетним ударам і таким чином забезпечити умови для переговорів.

Генерал армії України Микола Маломуж пояснив, чому РФ звинуватила Британію і британських інструкторів у нападі на їхній флот. Такими заявами Росія лише показує, наскільки легковажно вона ставиться до українських спецслужб і знецінює їхні вміння і можливості.

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