Найбільший за 30 років контракт: Польща анонсувала поставку зброї в Україну

Міністерство національної оборони Польщі / Twitter

Польща найближчим часом підпише найбільший за 30 років контракт на поставку озброєння Україні для боротьби з російськими окупантами.

Як повідомляє пресслужба Міністерства національної оборони у Twitter, загальна сума договору становить 628 мільйонів доларів.

За словами прем'єрміністра Польщі Матеуша Моравецького, дана зброя необхідна на фронті.

"Зараз ми підписуємо один з найбільших контрактів на озброєння за останні три десятиліття на поставку зброї в Україні. Ця зброя добре перевірена, і сьогодні ми знаємо, що вона буде важливим полем бою", - заявив політик.

Повідомляється, що озброєння для України частково фінансує Європейський союз, а загальна сума контракту - приблизно 3 мільярди злотих, а це близько 628 мільйонів доларів.

Про яке саме озброєння йдеться - не говорять.

Підтримка Польщі у війні з Росією

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анжей Дуда за кілька годин до нападу росіян 24 лютого був у столиці України і встиг її покинути.

"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми покинули Україну буквально за кілька годин до того, як воно сталося. Прощати, Володимир Зеленський сказав мені, що він упевнений, що Україна буде атакована в найближчі кілька годин. Це була дуже зворушлива зустріч і зворушливий момент для мене", - заявив політик.

За словами президента Польщі, президент Зеленський був упевнений, що українська армія зможе вистояти проти російських військ.

22 травня Дуда прибув з раптовим офіційним візитом до Києва на знак підтримки України. Разом з президентом Зеленським польський лідер прибув до Верховної Ради і виступив перед парламентарями. Він заявив, що ніхто не зможе порушити єдність українського і польського народів.

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