Найбільший за 30 років контракт: Польща анонсувала поставку зброї в Україну

Про яке саме озброєння йдеться поки не говорять.
Польща найближчим часом підпише найбільший за 30 років контракт на поставку озброєння Україні для боротьби з російськими окупантами.
Як повідомляє пресслужба Міністерства національної оборони у Twitter, загальна сума договору становить 628 мільйонів доларів.
За словами прем'єрміністра Польщі Матеуша Моравецького, дана зброя необхідна на фронті.
"Зараз ми підписуємо один з найбільших контрактів на озброєння за останні три десятиліття на поставку зброї в Україні. Ця зброя добре перевірена, і сьогодні ми знаємо, що вона буде важливим полем бою", - заявив політик.
Повідомляється, що озброєння для України частково фінансує Європейський союз, а загальна сума контракту - приблизно 3 мільярди злотих, а це близько 628 мільйонів доларів.
Про яке саме озброєння йдеться - не говорять.
Підтримка Польщі у війні з Росією
Нагадаємо, раніше президент Польщі Анжей Дуда за кілька годин до нападу росіян 24 лютого був у столиці України і встиг її покинути.
"Я був у Києві за кілька годин до нападу; і ми покинули Україну буквально за кілька годин до того, як воно сталося. Прощати, Володимир Зеленський сказав мені, що він упевнений, що Україна буде атакована в найближчі кілька годин. Це була дуже зворушлива зустріч і зворушливий момент для мене", - заявив політик.
За словами президента Польщі, президент Зеленський був упевнений, що українська армія зможе вистояти проти російських військ.
22 травня Дуда прибув з раптовим офіційним візитом до Києва на знак підтримки України. Разом з президентом Зеленським польський лідер прибув до Верховної Ради і виступив перед парламентарями. Він заявив, що ніхто не зможе порушити єдність українського і польського народів.
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