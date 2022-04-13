Низка країн НАТО незабаром оголосить про відправку танків Україні - Пентагон

Країни НАТО будуть поставляти Україні такнкі / Reuters

Низка країн НАТО найближчим часом оголосять про відправку Україні танків на тлі війни з Росією, заявив прессекретар Міноборони США Джон Кірбі під час сьогоднішнього брифінгу.

За його словами, низка країн НАТО мають намір оголосити про відправку танків Україні. Кірбі додав, що поставки нової військової допомоги українським військовим розпочнуться негайно.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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