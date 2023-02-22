Росіяни зганьбили Путіна в Лужниках: президент РФ почав судорожно махати мікрофоном

Після гімну Росії на шабаші в Лужниках Путін запропонував прокричати ура "за єдність російського народу", але росіяни його проігнорували.

Путін в Лужниках / скріншот

22 лютого в Москві на стадіоні Лужники країна-терорист влаштувала шабаш під виглядом "святкового концерту".

На пропагандистському заході виступив кремлівський диктатор Володимир Путін, який заявив, що "Росія – це сім'я "і згадав "Отче наш".

Зокрема, Путін спробував переконати, що сім'я і "Батьківщина" в його особі - це найдорожче, що є у кожного росіянина, тому кожен з них повинен захищати путінський режим.

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"Захисник Вітчизни. У цих словах є щось потужне, величезне, містичне і святе. Недарма одна з відомих молитов починається зі слів "Отче наш" -в цьому є щось близьке кожному, як і "Батьківщина-мати". Йдеться про сім'ю, про щось величезне, але в той же час близьке. Це і Батьківщина, це і сім'я. А за великим рахунком і Батьківщина, і сім'я – в нашому серці одне і те ж", – заявив диктатор.

Росіяни не зрозуміли криків Путіна

Після гімну рф Путін запропонував прокричати ура "за єдність російського народу". Але, як російський диктатор махав мікрофоном, було видно, що він чекає триразове ура, але стадіон прокричав тільки раз. Потім Путін запропонував покричати слово "Росія" і під ці крики пішов.

Багато хто помітив дивний вигляд Путіна. Адже ще вчора, 21 лютого, він виступав перед своєю "елітою" і мав інший вигляд.

Перше фото - Путін 21 лютого. Друге фото - Путін в Лужниках 22 лютого / скріншот

Виступи Путіна

Відзначимо, що 18 березня минулого року в Москві на стадіоні Лужники президент-диктатор Володимир Путін виступав з промовою з нагоди річниці окупації Криму. Під час виступу Путіна стався конфуз. На словах про так звану "спецоперацію" в Україні трансляція була перервана піснею Олега Газманова.

Також ми повідомляли, що співачка Таїсія Повалій, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мовчить, 9 травня розважала росіян. На концерті, який транслював пропагандистський телеканал "Росія 1", вона співала пісню "Пісня про рушник". Співала вона її українською.

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