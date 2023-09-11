"Росія стріляє собі в ногу": експерт спрогнозував, чим закінчаться плани Кремля щодо тиску на захід через Білорусь

Своїми діями з розміщення ядерної зброї в Білорусі путінський режим, вважає Олександр Леонов, практично "стріляє собі в ногу".

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Розміщення ядерної зброї в Білорусі - більше проблема для Кремля, ніж для Заходу, каже Олександр Леонов / колаж Главред, фото УНІАН і скріншоти

Плани Кремля чинити тиск на країни Заходу своїми військами через підконтрольну території Білорусі – досить стандартний план путінського режиму.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

"Тут, швидше, тиснуть на захід не для зменшення допомоги Україні, а заради підвищення ставок, і ми бачимо по всіх моментах – коли ракети залітали в Польщу, або коли "шахеди" потрапили в Румунію. У західних суспільств є певний консенсус, який полягає в тому, що вони допомагають Україні, але не воюють з Росією. А Росія хоче всіма силами показати населенню країн Заходу, що в разі непрямої участі їхніх країн у війні, є ризик ескалації, і тоді ви, мовляв, все одно вступите у війну, нехай навіть з проксі-державою Росії – Білоруссю. Тому що всі розуміють, що сама Білорусь не здатна цього зробити. Цікавий момент - в цьому намагалися використовувати "Вагнер", і Польща досить серйозно це сприйняла. Після смерті Пригожина цього вже немає, але тому, що Держдеп США попередив Росію, що провокації за участю "Вагнера" Альянс сприйматиме як безпосередню атаку самої Росії. Тому Ігри РФ в проксі-структури стали нецікавими, тому що зрозуміло, хто за цим стоїть", – сказав він.

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Своїми діями з розміщення ядерної зброї в Білорусі путінський режим, вважає Леонов, практично "стріляє собі в ногу".

"Тобто підвищення ставок - це головна ідея. Сюди ж відноситься і загроза розміщенням ядерної зброї в Білорусі, хоча з військової точки зору це більше проблема для Росії, а не країн Заходу. Ми вже бачимо, що у відповідь, наприклад, Сполучені Штати повертають ядерну зброю до Великобританії і навіть тривають розмови про розміщення військових баз Сполучених Штатів на території Фінляндії, і можливо, там теж розмістять ядерну зброю, що означатиме час підльоту в Санкт-Петербург в лічені хвилини. Тому тут Росія стріляє собі в ногу, не навіть не враховуючи те, що це, фактично, плювок у бік Китаю. Тому що про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі Росія повідомила після візиту Сі Цзіньпіна, а в спільній декларації якраз було зазначено, що обидві країни виступають проти розміщення ядерної зброї за межами країн, які нею володіють. Для Китаю це дуже важливий пункт з огляду на те, що, наприклад, ядерна зброя США розміщується на території Південної Кореї. І для Китаю було важливо наполягати в геополітичному сенсі на тому, щоб ця вимога виконувалася. Поки що Росія грає, але це, скоріше, невдала гра, яка приносить більше проблем і небезпек для самої Росії, ніж для оточуючих", – підсумував експерт.

Хто такий Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року в с.Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України"Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний Інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді національної безпеки і оборони України, офісі лідера Блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор ряду наукових статей і досліджень на тему Використання телебачення та Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т. п.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

У Міністерстві оборони Республіки Білорусь 25 травня повідомили, що Росія розмістить в Білорусі ядерну зброю. Москва і Мінськ підписали відповідний документ. Росія розмістить свою тактичну ядерну зброю в РБ, проте Мінськ не контролюватиме її.

16 червня на економічному форумі ПМЕФ-2023 в Санкт-Петербурзі глава Кремля Володимир Путін заявити, що тактична ядерна зброя Росії вже в Білорусі.

"Це сталося. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але тільки перші. Це перша частина", - сказав Путін.

27 червня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко сказати, що більша частина тактичної ядерної зброї Росії вже привезли на територію РБ. За його словами, Захід нібито "не відстежив" переміщення озброєнь.

"Велика частина завезена в Білорусь. Дивно, що не відстежили. Охороняють росіяни і білоруси", - підкреслив Лукашенко.

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