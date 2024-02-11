Російський політтехнолог розкрив сценарій падіння режиму Путіна

Ключовим фактором є допомога Заходу, щоб вона дозволила Україні зберігати статус-кво, вважає Гельман.

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Гельман розповів про крах Путіна / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: Главред

В інтерв'ю Главреду російський політтехнолог, галерист Марат Гельман спрогнозував, що першим фактором падіння режиму може стати військова поразка, другим - внутрішній розкол, а третій тоді - "чорний лебідь".

"Думаю, порядок такий: військова поразка Росії, дія санкцій, а вже потім внутрішньоросійські процеси. Європа в питанні санкцій спочатку йшла напролом, зараз - зупинка. І наразі триває розбір, чому санкції не працюють. Тому я сподіваюся на те, що буде різка зміна санкційної політики, і санкції стануть більш ефективними", - зазначив Гельман.

Він також зазначив, що коли був у Києві в грудні 2023 року, зустрічав людей, які захоплено займаються новою зброєю для України.

"Виявляється, коли Залужний говорив про необхідність технологічного прориву, він говорив це не загалом, а мав на увазі цілком конкретні речі. Тож це теж може спрацювати. Причому поява такої зброї може ефективно впливати на російське суспільство. Адже одна справа розуміти, що твоя країна веде війну, стосовно якої ти лояльний, але водночас ти сам у безпеці, і зовсім інша річ - розуміти, що твоє життя та життя твоїх дітей щодня може випадково перерватися, це рулетка", - пояснив експерт.

Гельман вважає, що важливо діяти за християнським принципом: роби все, що маєш, хай буде що буде. Потрібно тиснути на всі можливі клавіші й чекати. Сьогодні ключовим фактором є допомога Заходу, щонайменше збереження тієї допомоги, яка була, щоб вона дозволила Україні зберігати статус-кво і паралельно шукати можливості для прориву.

"Безумовно, є проблеми і в самій Україні, які вам видно краще, ніж мені. Наприклад, відсутність гастарбайтерів. Йде війна, люди пішли з економіки на фронт, але на їхнє місце ніхто не прийшов. В усьому світі ці питання вирішуються зміною трудового законодавства, щоб можна було залучити до роботи тих самих молдаван чи ще когось", - додав експерт.

Затяжна війна передбачає необхідність передачі частини функцій від армії до економічного блоку уряду заради досягнення перемоги.

Гельман вважає, що Зеленський подає сигнали, що настав час щось змінювати, і сподіваюся, він, перш за все, має на увазі це, а не утримання влади, до чого ми звикли в Росії.

Дивіться відео, в якому Марат Гельман зробив прогноз про масові репресії в Росії після президентських виборів:

Нагадаємо, що Марат Гельман назвав джерело поразки Путіна та причину війни з НАТО. Кремль розпочне війну проти країн НАТО. Путіну потрібна війна, яка встановить новий світовий порядок, вважає російський політтехнолог.

Російський політтехнолог розповів, чи ризикне Путін напасти на Балтію. Експерт зазначає, що війна між Росією і Заходом може виникнути не тільки в Європі, але і на Південній півкулі.

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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