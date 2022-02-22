РФ офіційно вийшла із Мінських угод: у Кремлі заявили, що це більше не актуально

РФ офіційно вийшла з Мінських угод – Пєсков/ Reuters

В Росії заявили, що більше не дотримуватимуться Мінських угод, так як вони втратили актуальність.

Про це сказав прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише російське агентство ТАСС.

Питання "Мінська" більше не стоятиме на порядку денному, сказав він, і зазначив, що зараз Росія у першу чергу стурбована темою гарантій безпеки.

"Питання "Мінська-2" (Мінських домовленостей – ред.) більше не стоїть на порядку денному, на перший план виходить тема гарантій безпеки для РФ", – заявив Дмитро Пєсков.

Раніше в МЗС України заявляли: якщо Росія визнає окуповані райони Донецької і Луганської областей так званими "незалежними республіками", це означатиме її вихід з Мінських угод.

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Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення у межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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