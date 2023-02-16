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РФ може влаштувати теракти на своїй території: розвідка Польщі пояснила, навіщо це Кремлю

16 лютого 2023, 23:30
Російські пропагандистські центри продовжують інформаційну війну, основний вектор якої спрямований проти союзників України.
Владимир Путин, Кремль
Кремль готує теракти в Росії / УНІАН

Спецслужби країни-терористки Росії готують провокації під чужим прапором усередині Російської Федерації. Це видно з наративів російської пропаганди, заявив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

"Російські пропагандистські центри продовжують інформаційну війну, основний вектор якої спрямований проти союзників України. Інсинуації та звинувачення на адресу країн НАТО мають на меті виправдати злочинні дії Кремля", - написав Жарин в Twitter.

За його словами, російська Служба зовнішньої розвідки поширює брехню про причетність військових США до "вербування бойовиків ІДІЛ та Аль-Каїди для проведення терактів у Росії та СНД".

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Уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі підкреслив, що цю дезінформацію СЗР активно підтримує російська пропаганда, її також піднімає на офіційний рівень заступник речника нелегітимної Державної Думи Ірина Ярова.

Як зазначив Жарин, такі публічні звинувачення на адресу США можуть бути частиною підготовки пропагандистської бази для можливих диверсій, які готують російські спецслужби під чужим прапором у самій Росії.

Нагадаємо, нещодавно росіяни готували провокацію з використанням автомобілів з маркуванням ОБСЄ. Таким чином окупанти мали намір відвести увагу від ракетного удару по Дніпру. Росіяни хотіли їх підірвати, а потім звинуватити Україну в злочині проти ОБСЄ.

"Така провокація, з подальшим тиражуванням в російських медіа, дозволила б приділити медійну увагу реальному військовому злочину, скоєному росіянами в Дніпрі. Насправді, це лише один з варіантів, як російське командування може використовувати джипи ОБСЄ. Тимчасовий розголос унеможливлює ці варіанти", - повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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