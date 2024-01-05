РФ хоче застосувати по Україні нові зразки озброєння, яких ще не використовувала

У США вважають, що 29 грудня й 2 січня по території України використовувалися ракети, які були передані РФ від КНДР.

https://glavred.net/world/rf-hoche-zastosuvati-deyaki-zrazki-ozbroyennya-yakih-shche-ne-vikoristovuvala-po-ukrajini-10530869.html Посилання скопійоване

Росія може застосувати проти ЗСУ нову зброю / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець не виключає, що Росія почне використовувати зброю, яка є на озброєнні армії РФ.

"Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України сказав, що є приклади уламків ракет, які раніше не використовувалися ворогом для ударів по Україні. Не виключено, що в процесі ударів по Україні, Росія почне використовувати й інші зразки озброєння. Є припущення, що деяка зброя, яка була прийнята на озброєння російською армією, ще не використовувалася, і росіяни спробують її протестувати. Наші військові про це знають", - наголосив Згурець в ефірі телеканалу "Еспресо".

Згурець також додав, що координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі 4 січня заявив, що 29 грудня й 2 січня по території України використовувалися ракети, які були передані РФ від КНДР.

відео дня

"Йдеться про використання зразків озброєння KN-23. Це північнокорейська копія російського "Іскандера", яка має дальність 460 км з бойовою частиною вагою 500 кг. Удар було завдано по Запоріжжю. Також є уламки ракети, яку можна ідентифікувати, як північнокорейську KN-23 у Харкові. Це говорить про те, що Росія дійсно використовує північнокорейські ракети", - пояснив Згурець.

Нагадаємо, що Росія закуповує та накопичує балістичні ракети. У звіті ISW вказується, що ефективність російських балістичних ракет залежить від конфігурації ППО України в цільовій зоні та ударного комплексу.

КНДР могла передати Росії балістичні ракети. Озброєння, які Північна Корея передасть агресору Росії, навряд чи будуть істотно відрізнятися від того, що ворог вже застосував, сказав Юрій Гнат.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.