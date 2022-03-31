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Резніков поспілкувався з президентом Туреччини: які теми обговорили

31 березня 2022, 23:04

Обговорили ситуацію на передовій і військові злочини Росії проти мирних українців.

Резніков
Резніков поспілкувався з Ердоганом / УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков провів переговори з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом - обговорили злочини Росії проти України.

За його словами, була обговорена ситуація на передовій і військові злочини Росії проти мирних українців.

"Обговорено з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом подробиці про ситуацію на передовій, російські військові злочини проти мирного населення та пошкодження інфраструктури. Я ціную всю підтримку, яку надає #Туреччина, включаючи політичну та дипломатичну", - йдеться у повідомленні міністра в Twitter.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним та Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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Туреччина військова агресія РФ Реджеп Тайїп Ердоган новини України
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