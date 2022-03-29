Ізраїль і Туреччина готують удар по позиціях РФ у Європі: ЗМІ дізналися про плани щодо газопроводу

Ізраїль та Туреччина ведуть перемовини про будівництво нового газопроводу - ЗМІ / Reuters

Ізраїль з Туреччиною ведуть діалог зі спорудження газопроводу до ізраїльського родовища Левіафан. У разі реалізації проекту у південній частині Європи з'явиться альтернатива закупівлі газу у Росії. Сторони продовжують вести перемовини, вже в найближчі місяці можуть з'явитися конкретні рішення.

Як повідомляє Reuters, представники уряду і промисловості ізраїльської і турецької держав кажуть про те, що для реалізації угоди, спрямованої на будівництво трубопроводу, потрібно буде провести складні маневри.

Зазначається, що така ідея з'явилася декілька років тому. Йдеться про будівництво підводного газопроводу з Туреччини до найбільшого ізраїльського родовища природного газу Левіафан. Газ йтиме до Туреччини, далі в сусідні південноєвропейські країни, які прагнуть не працювати з Росією.

Турецький високопосадовець розповів журналістам, що сторони ведуть діалог щодо цього з того часу, як ізраїльський президент Ісаак Херцог приїжджав до Анкари на початку березня. Вже найближчими місяцями можуть з'явитися "конкретні рішення" щодо маршруту магістралі і організацій-учасників.

Втім, представники промисловості більш обережні у своїх оцінках. Вони стверджують, що обмеження на видобуток палива і геополітика можуть перешкодити реалізації планів.

Нагадаємо, раніше країни Великої сімки відмовилися платити РФ за газ в рублях і назвали таку вимогу Москви неприйнятною. Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь заявив, що у такому випадку Росія може зупинити постачання палива до Європи.