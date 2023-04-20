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Революція в Росії неминуча, якщо верхівка не відсторонить Путіна від влади - Аббас Галлямов

Андрій Ганчук
20 квітня 2023, 13:44 оновлено 20 квітня, 15:40
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Глава Кремля Володимир Путін веде Росію у глухий кут, в один момент все завершиться колапсом його правлячого режиму, вважає політолог Аббас Галлямов.
Путін, Кремль, Галлямов
"Еліти" зацікавлені в збереженні режиму в Росії, але без Путіна - Галлямов / Колаж УНІАН, Главред, YouTube

Правління Володимира Путіна країною-агресором Росією призведе до колапсу його правлячого режиму. Російській верхівці такий сценарій не потрібен - там вже розуміють, що Путіна треба міняти на більш адекватного наступника. Такий сценарій стане єдиним варіантом, за якого країні вдасться уникнути революції. Про це заявив російський політолог, політтехнолог, колишній спічрайтер Путіна Аббас Галлямов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в Росії відбудеться революція, якщо "еліти" не усунуть Путіна від влади. Верхівка зацікавлена в збереженні режиму, але з більш прийнятним наступником.

"Путін веде Росію у глухий кут і в певний момент все завершиться колапсом режиму. Еліти не зацікавлені в реалізації подібного сценарію. Вони хочуть зберегти режим. Всередині вони вже розуміють, що для продовження існування режиму треба прибрати Путіна і висунути більш адекватного наступника. Це єдина можливість уникнути революційного сценарію. Той, хто не хоче революції, той повинен робити реформи. Як говорив Олександр II: "Краще скасувати кріпосне право зверху, ніж чекати, коли воно почне скасовуватися знизу", - зазначив Галлямов.

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Також він додав, що РФ наближається до реалізації такого сценарію, проте коли відбудуться всі події, складно сказати. Доки Путін настільки не ослаб, щоб з'явилася можливість для революції.

"Росія наближається до цього моменту. Однак коли це станеться, сказати складно. Путіна поки ще бояться. Путін слабшає, але він ще не настільки слабкий, щоб його можна було відсунути плечем", - підкреслив Аббас Галлямов.

Нагадаємо, політтехнолог Аббас Галямов заявив, що Путін, схоже, відмовився від сценарію передачі влади наступнику, оскільки після видачі йому ордера в Гаагу йому доведеться до останнього чіплятися за владу. Ще взимку найбільше шансів стати наступником було у Медведєва, але Путін передумав.

Хто такий Аббас Галлямов

Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист.

У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан.

Кандидат політичних наук.

"Вже з початку березня немає жодного підтвердження того, що Медведєв контролює ВПК. У публічній сфері таких відомостей немає. Можливо, Путін закрив для себе сценарій зробити Медведєва своїм наступником", - додав експерт.

Також Галлямов вважає, що Путін втратить владу після звільнення Україною окупованого Криму.

Він втратить авторитет як в" елітах", так і серед населення.

"Втрата Криму стане вже нищівною поразкою. Путін зіткнеться зі складнощами в утриманні влади. Я не можу повністю виключати сценарію, за якого Путіну в такій ситуації вдасться тимчасово утримати владу. Однак відбудеться повна десакралізація влади Путіна в очах еліт і виборців. Путін стане ніким і втратить навіть залишки поваги. Замінити силу жорстокістю йому буде важко. Це виглядатиме непереконливо", - підкреслив колишній спічрайтер Путіна.

Дивіться повну версію інтерв'ю Аббаса Галлямова Главреду

Розпад Росії:

Володимир Путін війна Росії та України Аббас Галлямов
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