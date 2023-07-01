"Руйнівний вплив на режим Путіна": шеф ЦРУ про бунт ПВК Вагнера

Євген Пригожин заявив про брехливий привід війни РФ з Україною, нагадав Вільям Бернс.

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Вільям Бернс оцінив ситуацію в РФ / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Збройний заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина продемонстрував руйнівний вплив на Росію війни проти України, заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

"Вражає те, що Пригожин передував своїм діям нищівним звинуваченням Кремля в брехливому обґрунтуванні вторгнення в Україну і ведення війни російським військовим керівництвом", - цитує Бернса Reuters.

Він вважає, що вплив цих слів і дій буде відчуватися ще деякий час: "Яскраве нагадування про руйнівний вплив війни Путіна на його власне суспільство і його власний режим".

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Бернс назвав заколот "збройним викликом російській державі", але заявив, що це "внутрішня справа Росії, в якій Сполучені Штати не брали і не братимуть ніякої участі".

Ситуація навколо бунту ПВК Вагнера:

Раніше повідомлялося про те, що Кремль після військового заколоту ПВК Вагнер має намір взяти під контроль "глобальну імперію" Євгена Пригожина. Москва вже заявила своїм партнерам в Африці, що вагнерівці більше не будуть діяти самостійно. Вони продовжать свою "роботу" за кордоном, але вже з новим керівництвом.

Американське видання The Wall Street Journal, пише, що після ситуації з військовим заколотом Пригожина Кремль вирішив взяти під свій повний контроль ПВК Вагнера.

Російський терорист Євген Пригожин упустив свій шанс щодо заколоту в країні-агресорі Росії, а його боягузтво призвело до ліквідації приватної військової компанії "Вагнера", ватажком якої він був. Про це раніше написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Бунт "вагнерівців" на чолі з Пригожиним також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів, вважають американські чиновники.

Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця російського диктатора. Заяви керівника Кремля про "червоні лінії" є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні, про це нещодавно писало видання Politico.

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