"Розпіарять і грохнуть": Арестович пояснив роль в РФ командувача наступу на Україну Суровікіна

Арестович пояснив роль в РФ командувача наступу на Україну Суровікіна/ whatisyournameinsider.com, Офіс президента України

Російського генерала Сергія Суровікіна, який з початку жовтня керує наступом окупантів в Україні, намагаються сильніше розпіарити, щоб в очах росіян усі надії покладалися саме на нього. Зараз такий образ потрібен для того, щоб об’єднати російську армію і подарувати росіянам надію.

Проте для російського диктатора Володимира Путіна розхвалювання Суровікіна потрібне ще й для того, щоб у потрібний момент спихнути на нього усю вину за провали у війні. Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним.

"На нього (Суровікіна – ред.) потрібно абсорбувати всі надії російської армії, а потім "грохнути". Армія незадоволена, в армії – "бродіння", армія сподівається на перемогу, боїться програти і бути звинуваченою. Потрібний великий символ. Його вже почали розхвалювати телеграм-канали", – каже Арестович.

Генерал також, за задумкою Путіна, повинен виконати й іншу роль. На нього можуть спихнути усі провали у війні, щоб відбілити репутацію російського диктатора.

"Ця фігура потрібна, щоб зняти відповідальність з "батька народу". Путін же не може оголосити відступ з Херсона, а Суровікін може оголосити "непросте рішення", – пояснює радник голови ОП.

Проте сам Суровікін у разі збільшення своєї популярності може "піти з цього світу не за своєю волею". Якщо він стане популярним у народі, то може повірити, що він здатний захопити владу. А військовий переворот – найбільший страх Путіна. Тому Суровікіна у якийсь момент можуть просто "прибрати".

"З XVIII століття головний страх всіх російських монархів – це військовий переворот. Половина ФСБ працює, щоб він не стався", – додав Арестович.

За словами радника голови ОП, у країні-агресорці Росії підтримують імідж певних медійних постатей лише на той час, поки це необхідно. А далі усе для них може закінчитися "авіакатастрофою, вбивством у побутовому конфлікті або іншим подібним результатом".

Що відомо про російського генерала Сергія Суровікіна

Міноборони країни-агресорки Росії 8 жовтня призначило генерала Сергія Суровікіна "командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні".

Його називають "генерал Армагеддон" через жорстокі й безкомпромісні підходи до ведення війни. Вже за два дні після призначення Суровікіна новим командувачем вторгнення Росії Україною прокотилася хвиля вибухів. Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що ракетними ударами по Україні Суровікін хотів продемонструвати свою "ефективність на посаді".

18 жовтня Суровікін вперше з'явився на публіці і розповів, що на Херсонщині для окупантів нібито склалася "непроста ситуація". Експерти вважають, що таким чином генерал може готувати відхід російської армії із захоплених територій Херсонщини.

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