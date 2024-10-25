Путін 'прагне постійного припинення вогню': Ердоган виступив з дивною заявою

Ця війна обов'язково закінчиться, і завдання Туреччини - завершити її без крові та сліз, заявив Ердоган.

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Ердоган заявив про наміри РФ щодо припинення війни / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, сайт Кремля

Про що сказав Ердоган:

Путін нібито прагне припинити війну на постійній основі

Згодом очікується обмін ув'язненими

Туреччина прагне закінчити війну дипломатично

Російський диктатор Володимир Путін начебто "прагне постійного припинення вогню", це відзначає Туреччина. Таку заяву президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана під час розмови з журналістами цитує місцеве видання Haber 7. За його словами, нібито існують очікування щодо обміну ув'язненими.

Як переконаний Ердогана, як і під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський, Туреччина побачила, що диктатор Путін також прагне "постійного припинення вогню".

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Окрім цього, такі наміри окупантів начебто підтвердив голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі з турецьким колегою Хаканом Фіданом в Стамбулі.

"На додаток до відродження Чорноморського зернового коридору та розмінування, під час нашої зустрічі з паном Путіним та його делегацією вчора (24 жовтня, - ред,) ввечері ми також побачили, що існують очікування щодо обміну ув'язненими", - додав президент Туреччини.

Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган? Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

Як підкреслив лідер Туреччини, його країна зараз уважно стежить за кроками в напрямку обміну полоненими. Анкара, своєю чергою, робитиме все можливо, щоб вирішити "проблеми" дипломатичним шляхом.

"Наше бажання - якнайшвидше розпочати мирні переговори між двома країнами і відкрити шлях до сприятливого результату. Ми будемо продовжувати невтомно працювати для досягнення цієї мети. Ми продовжуємо наголошувати, що у війні немає переможців, а в мирі немає переможених. Ця війна обов'язково закінчиться, і наше завдання - завершити її без крові та сліз", - пояснив він.

Позиція Туреччини щодо війни в Україні Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проводить "політику балансу". На початку липня він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Казахстані, а пізніше взяв участь у саміті НАТО у Вашингтоні, присвяченому російській загрозі. Туреччина підтримує зв'язки з Москвою та не дотримується санкцій проти РФ, які підтримала більшість партнерів країни по НАТО. Туреччина постачає Києву безпілотники і військові кораблі, але продовжує купувати російську нафту і газ. Вона відігравала активну дипломатичну роль, максимально використовуючи свою позицію чорноморського сусіда як Росії, так і України. Анкара виступила посередником в укладенні угоди про постачання українського зерна.

Припинення війни в Україні - останні новини

Диктатор РФ Путін заявив, що отримав пропозицію від України. Господар Кремля висловив думку, що План перемоги перекреслив можливість переговорів.

Стало також відомо, Зеленський готує ще один план на час війни. Новий план передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

Окрім цього, президент України назвав умову мирних переговорів із РФ. За словами очільника країни, Росія має дати сигнал, що готова припинити війну.

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