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Путін збирається звільнити Шойгу, зваливши на нього провину за провал війни – ISW

6 жовтня 2022, 08:33

Для звільнення нинішнього міністра оборони РФ російський диктатор заручається підтримкою силовиків.

Влладимир Путин, Сергей Шойгу
Путін збирається звільнити Шойгу, зваливши на нього провину за провал війни – ISW/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін "готує ґрунт" для того, щоб звільнити нинішнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Він намагається перекласти на Шойгу вину за всі провали у війні проти України.

При цьому Путін перекладатиме на нього вину за усі невдачі у війні, які спіткали російську армію аж до його звільнення. А наступні провали буде приписувати наступному міністру оборони. Про це розповіли аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що до такого кроку Путіна підштовхують критика часткової мобілізації і провали на фронті. Він налаштовує на те, щоб Шойгу взяв на себе провину через невдале вторгнення в Україну.

Російський диктатор у середу, 5 жовтня, видав указ, згідно з яким відкладаєтеся мобілізація всіх студентів, зокрема й заочників та магістрантів. При цьому він публічно заявив, що це Міноборони не внесло відповідні правки у списки на мобілізацію.

Проте Путін утримуватиметься від звільнення Шойгу якомога довше, щоб приписати йому побільше військових невдач російської армії. А той, хто замінить міністра оборони на посаді, буде відповідальним за усі невдачі, які стануться після його призначення.

Для звільнення Шойгу російський президент намагається заручитися підтримкою силовиків, щоб зміцнити свої позиції. Зокрема, він шукає підтримки серед засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і голови Чечні Рамзана Кадирова. Це може бути однією з причин, чому російський диктатор надав Кадирову звання генерал-полковника, кажуть аналітики.

Раніше колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив, що Путін в сказі через невдачі російської армії в Україні і скоро "полетять голови". Гіркін заявив, що скоро буде звільнений Міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу в дев'ять разів применшив втрати особового складу російської окупаційної армії на війні в Україні. За його словами, Росія нібито втратила близько 6 тисяч осіб. При цьому за даними українського Генштабу, втрати країни-агресорки в живій силі становлять понад 55 тисяч осіб.

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