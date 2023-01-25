Путін знову змінив мету війни з Україною: тепер заговорив про "захист РФ"

Президент РФ Володимир Путін придумав нову мету війни проти України, яку продовжує іменувати "спеціальною військовою операцією".
Зазначимо, що господар Кремля заявив про те, що метою так званої "СВО" вже є "захист Росії". Його цитують пропагандисти РФ.
"Мета, як я вже багато разів говорив, — перш за все, захист людей і захист самої Росії від тих загроз, які їй намагаються створити на прилеглих до нас наших же історичних територіях. Ми цього не можемо допустити", — сказав Путін.
Звернемо увагу, що спочатку Путін говорив про те, що метою війни проти України є її "денацифікація" і "демілітаризація".
Однак після серії гучних поразок і відступу з раніше захоплених територій змінювалася і риторика кремлівської верхівки.
Тепер про початкові "цілі" затіяної проти України війни в Москві воліють не згадувати.
Раніше повідомлялося про те, що з лексикону Путіна зникли слова "денацифікація " і"демілітаризація", якими він раніше виправдовував розв'язану війну проти України.
Нагадаємо, господар Кремля знову висловився про вторгнення в Україну, яке він сором'язливо прикриває дивною назвою "спецоперація". Текст його виступу публікують пропагандистські росЗМІ.
Звернемо увагу, що у своїй промові Путін говорив лише про Донбас, не згадуючи заїжджені штампи про "нацистів" в Україні та необхідність розгрому ЗСУ.
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