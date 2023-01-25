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Путін знову змінив мету війни з Україною: тепер заговорив про "захист РФ"

25 січня 2023, 15:56
Раніше Володимир Путін говорив про те, що метою війни проти України є її "денацифікація" і "демілітаризація".
Путина
Володимир Путін / Скріншот

Президент РФ Володимир Путін придумав нову мету війни проти України, яку продовжує іменувати "спеціальною військовою операцією".

Зазначимо, що господар Кремля заявив про те, що метою так званої "СВО" вже є "захист Росії". Його цитують пропагандисти РФ.

"Мета, як я вже багато разів говорив, — перш за все, захист людей і захист самої Росії від тих загроз, які їй намагаються створити на прилеглих до нас наших же історичних територіях. Ми цього не можемо допустити", — сказав Путін.

Звернемо увагу, що спочатку Путін говорив про те, що метою війни проти України є її "денацифікація" і "демілітаризація".

Однак після серії гучних поразок і відступу з раніше захоплених територій змінювалася і риторика кремлівської верхівки.

Тепер про початкові "цілі" затіяної проти України війни в Москві воліють не згадувати.

Раніше повідомлялося про те, що з лексикону Путіна зникли слова "денацифікація " і"демілітаризація", якими він раніше виправдовував розв'язану війну проти України.

Нагадаємо, господар Кремля знову висловився про вторгнення в Україну, яке він сором'язливо прикриває дивною назвою "спецоперація". Текст його виступу публікують пропагандистські росЗМІ.

Звернемо увагу, що у своїй промові Путін говорив лише про Донбас, не згадуючи заїжджені штампи про "нацистів" в Україні та необхідність розгрому ЗСУ.

Читайте більше:

Володимир Путін війна Росії та України
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