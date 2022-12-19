Путін зробив цинічну заяву на зустрічі з Лукашенко

Путін заявив, що білоруські військові льотчики будуть навчені керувати літаками, на які встановлені ракети "зі спеціальною бойовою частиною".

Путін і Лукашенко / скріншот

Президент країни-агресора Володимир Путін після зустрічі з Олександром Лукашенком в Мінську заявив, що нібито не планує поглинати будь-яку країну, в тому числі Білорусь.

"У Росії немає зацікавленості кого б то не було "поглинати", в цьому просто немає доцільності", - заявив він після переговорів з лідером білоруського режиму Олександром Лукашенком на пресконференції.

За його словами, поширення таких чуток нібито "є спробою недоброзичливців загальмувати процес інтеграції, щоб не отримати конкурентів".

Білорусі отримала ракети від РФ

При цьому Путін заявив, що білоруські військові льотчики будуть навчені керувати літаками, на які встановлені ракети "зі спеціальною бойовою частиною".

Такі літаки в РБ, за словами Лукашенка, вже є.

Також Путін заявив, що посилиться і поточне військове співробітництво двох країн - спільні навчання, військова промисловість, єдина системи ППО.

Крім того, Росія передала Білорусі ракети С-400 і "Іскандери".

Зазначимо, у 2021 році Росія та Білорусь домовилися про створення так званої Союзної держави, яка є "наддержавним утворенням".

Наприкінці червня 2022 року російський та Білоруський диктатори погодили всі питання щодо його формування.

Поїздка Путіна до Лукашенка

Директор агресора Росії Володимир Путін вперше за 3 роки вирішив сам поїхати до колеги, голови Білорусі Олександра Лукашенка в Мінськ. Лукашенко зустрічав Путіна разом зі своїм сином. Примітно, Путін, коли сходив з трапа літака, не помітив останню сходинку і смішно її перестрибнув.

Що цікаво, Путін летів до Мінська у супроводі винищувачів. Для конспірації Кремль наказав підняти в повітря три урядових борту. Разом з Путіним до столиці Білорусі вирушили Міністр оборони Шойгу і глава МЗС Лавров.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв раніше заявив, що Путін поїхав до Мінська, швидше за все, для того, щоб умовити Лукашенка прийняти рішення про ширшу участь свої військ у військовому вторгненні в Україну. Зокрема, Росії потрібно, щоб білоруська армія брала участь у наземних операціях.

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