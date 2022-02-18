У РФ пропагандистам видали "темник" про війну на Донбасі: журналіст розкрив план Кремля

Російські пропагандисти / Theins.ru/

Російським пропагандистам і співробітникам підконтрольних Кремлю ЗМІ роздали новий "темник", який пояснює, під яким соусом необхідно подавати новини щодо російської військової ескалації поблизу кордонів з Україною. Про це написав на своєму Telegram-каналі військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

В першу чергу, він зазначив, що пропагандисти повинні всіма силами просувати тезу про "відведення російських військ після навчань".

Крім того, російські ЗМІ повинні доносити думку про те, що Захід нібито злякався твердої і послідовної позиції Кремля. Про це Цаплієнко написав у себе.

Також, в новинах росіянам з Кремля веліли пов'язати виступи міністра закордонних справ Сергія Лаврова і міністра оборони Сергія Шойгу із заявами представник Генштабу ЗС РФ Ігоря Конашенкова. Також на цьому тлі журналісти зобов'язані якомога частіше цитувати заяви Генштабу РФ про відведення військ в місця постійної дислокації після військових навчань.

Окремо згадується і військове загострення в зоні конфлікту на Донбасі, а саме ЗМІ "повинні" давати інформацію про те, що "Росія змушена захищати людей в Донецькій і Луганській областях, тому що зобов'язана це робити".

Реклама

читайте такожЩо спільного у кремлівського пропагандиста, Європейського популіста та українського корупціонера

Обстріл бойовиками і росіянами Станиці-Луганської:

У четвер, 17 лютого російські війська і підконтрольні їм бойовики в ході обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО, один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській (Луганська область).

Постраждала також і інфраструктура. Половина населеного пункту залишилися без електрики.

Як повідомляють у Луганській військово-цивільній адміністрації, в результаті обстрілу постраждав дитячий садок по вулиці Деповська, будинок №22.

За інформацією медиків, два працівники дитсадка були контужені.

Потім бойовики обстріляли з артилерії селище міського типу Врубівка (Луганська область). Були пошкоджені вікна в ліцеї.

Як можна зрозуміти по фотознімках місця обстрілу, один снаряд влучив прямо у двір ліцею.