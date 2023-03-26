Путін підіймає ставки: експерт пояснив ядерний шантаж Кремля

Володимир Путін хоче змусити світ сісти з ним за стіл переговорів, вважає Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко назвав мету ядерного шантажу Володимира Путіна / сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін не передає ядерну зброю Білорусі, він таким шантажем просто піднімає ставки, заявив директор Українського інституту майбутнього, колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Путін знову пробує піднімати ставки ядерним шантажем. Нічого іншого у нього немає. Дуже важливо сказати про те, що він не передає (ядерну – ред.) зброю білорусам, про що Лукашенко неодноразово просив, а розміщує свою ядерну базу на території країни", - підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Експерт вважає, що це підняття ставок для того, щоб східно - і центральноєвропейські країни почали досить серйозно напружуватися.

відео дня

"Але, з моєї точки зору - це не більше, ніж підняття ставок і спроба змусити світ сідати з ним за стіл переговорів", — додав Денисенко.

Ядерний шантаж РФ

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито має намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Як заявив президент країни-агресора пропагандистам, приводом для цього стала заява Великобританії про передачу Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє миттєву реакцію. Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — зазначив він.

Більше новин про ядерний шантаж РФ: