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Росіяни можуть почати новий потужний наступ: експерт пояснив, до чого тут вибори Путіна

Юлія Закрепа
10 грудня 2023, 13:59
Експерт розповів, що росіяни постійно промацують Україну і Захід на предмет переговорного процесу.
Росіяни можуть почати новий потужний наступ: експерт пояснив, до чого тут вибори Путіна
Чи може РФ активізувати новий наступ / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Facebook

В інтервʼю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик розповів, яка ситуації на фронті та чи може Росія піти в новий наступ.

"Я цього не виключаю. Є така думка, що росіяни можуть почати новий наступ після так званих виборів Путіна. Я також не виключаю, що фронт (і це показує ситуація навколо Авдіївки, Куп'янська, Бахмута та інших міст) може рухатися. Головне - не робити з цього катастрофу. Не робити з населених пунктів "брестських фортець" чи нових "азовсталей" (хоча тоді з точки зору стратегії це, можливо, було правильним рішенням)", - заявив Кулик.

Експерт розповів, якщо Україні потрібно буде відступити на рубежі, які будуть терміново побудовані, залиті бетоном, створені укріпрайони, це варто буде зробити.

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"І коли рухається фронт, це просто означає різні етапи цієї війни. Потім буде етап нашого наступного наступу, але зараз є загроза, що після виборів Путіна Росія може піти в новий великий наступ, і ми маємо бути готовими до нього та принаймні спробувати його зупинити. Тобто не дати їм далеко просунутися та піти в контратаку", - додав Кулик.

Він зазначив, що росіяни постійно промацують Україну і Захід на предмет переговорного процесу. Не минає і тижня, щоб той чи інший російський чиновник чи навколокремлівський експерт під час виїзду за кордон не вкидав інформацію про готовність "башт" Кремля розмовляти на предмет перемир'я або ситуативної домовленості.

"Росія зацікавлена у переговорах, питання у тому, що має бути їхнім предметом. Якщо це невеликі кейси, пов'язані з обміном полоненими, інтенсивністю на певних напрямках, рухом людей за лініями розділення - це одна історія. Якщо це стосується певних зобов'язань - зовсім інша. І обставин для таких переговорів на фронті немає. Більше того, зараз на фронті складаються несприятливі для України обставини, і за цих позицій нічого доброго для нас ці переговори не принесуть", - пояснив експерт.

Нагадаємо, що Росія розпочала "зимову кампанію ударів" по Україні. Удари були завдані за допомогою Ту-95, які "фактично не розгорталися і не використовувалися протягом останніх кількох місяців".

В МЗС рознесли плани Росії і попередили Кремль. Пропагандистські заходи Росії на окупованих територіях, такі як "вибори" глави Кремля Володимира Путіна – нікчемні і незаконні, сказали у МЗС України.

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