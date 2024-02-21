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Протидії блокаді немає: Пьотр Кульпа розповів, як РФ використовує протести поляків

Руслана Заклінська
21 лютого 2024, 18:00
Український уряд має шукати спільні рішення з європейськими партнерами для вирішення питання блокади, зазначив ексміністр праці Польщі.
Протидії блокаді немає: Пьотр Кульпа розповів, як РФ використовує протести поляків
Експерт зізнався, чи має Росія пряме відношення до польських протестів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Росія використовує протести польских фермерів, щоб зіпсувати відносини між Україною та її європейськими сусідами. Країна-агресор не виграє у цьому процесі, адже найочевидніше з того, що зробить Польща - заблокує транзит російського зерна. Про це розповів в інтерв'ю Главреду директор програми "Школа Міністрів" Київської школи державного управління імені Сергія Нижного, колишній міністр праці Польщі Пьотр Кульпа.

"У плані великої політики і в плані пропаганди, звичайно, Соловйов і Захарова будуть показувати, як добре було Україні з Росією, які поставляли б їй безкоштовний газ, зерно і царювали б у Сибіру. Це – казки, адже насправді треба бачити, що це соціальне питання, навіть не економічне. Адже з точки зору таких великих економік, як ЄС, питання зерна – не настільки значуще", - зазначив Кульпа.

Дивіться інтерв'ю Пьотра Кульпи Главреду про причини польської блокади:

За його словами, якби уряд України замість конфлікту шукав методи вирішення проблеми разом з поляками та іншими народами в Брюсселі у вигляді підтримки транзиту, то результат міг би бути вже сьогодні. За такої умови він був би набагато кращим.

"Питання блокади саме об'єднує селян у всьому Євросоюзі, і тут протидії немає. Вона існує між фермерами і великим капіталом, який зацікавлений у великих обсягах поставок. Споживач не відчуває, не бачить зв'язку між дорогим виробництвом зерна і дорогим хлібом. До речі, ціни на хліб зросли в два рази, і якщо електроенергія продовжить дорожчати, то страшно думати про наслідки", - додав Кульпа.

Хто такий Пьотр Кульпа

Пьотр Кульпа - польський політичний діяч.

Колишній генеральний директор польської системи публічної охорони здоров’я (2009-2014 рр.), голова урядового комітету з реформи медичного страхування, колишній секретар польської делегації у парламенті НАТО, юридичний радник департаменту стратегії Вищого органу аудиту Польщі, працював у багатьох країнах експертом Міжнародної організації праці, Світової організації охорони здоров’я, Ради Європи.

Міністр праці Республіки Польща (2004-2005 рр.) З 2018 року працює експертом програм ЄС із питань державного управління в Україні. B 2014 р. керував у Києві проєктом ЄС щодо реформи державної служби України.

Польська блокада кордону

Як повідомляв Главред, 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною".

Нагадаємо, 20 лютого польські страйкарі перекрили залізничні колії та розсипали зерно з вантажного вагону. Як відомо, 11 лютого, вони напали на українські вантажівки і також висипали зерно.

Крім цього, 21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі щодо протестів польських фермерів та запропонував зустрітися на кордоні. Він також запропонував приєднатися до зустрічі представнику Єврокомісії.

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Польща Росія блокування кордону поляками Польська блокада кордону Пьотр Кульпа
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