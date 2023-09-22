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"Прикрити лавочку Путіна": Ейдман розкрив, як еліта Росії повалить диктатора

Юлія Куришко
22 вересня 2023, 15:09 оновлено 22 вересня, 15:09
Ейдман розповів про настрої російських еліт та чи готові вони і надалі підтримувати диктатора Путіна.
'Прикрити лавочку Путіна': Ейдман розкрив, як еліта Росії повалить диктатора
Ейдман розповів,чи еліти РФ підтримають Путіна / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

На сайті Главред відбувся чат із соціологом, публіцистом, автором книг Ігорем Ейдманом. Спілкуючись із читачами, він розповів наскільки російські еліти й оточення Путіна готові продовжити його владу ще на кілька років.

Експерт наголосив, що російські еліти вже не єдині, принаймні більшість представників путінської верхівки.

"Тільки відморозки типу Медведєва, що зійшли з розуму, цього хочуть. Більшість - раціональні люди і хочуть солодко жити, нічого більше їм не потрібно. Їм не потрібна ця дебільна імперія, вони хочуть жити, як раніше, солодко і не напружуючись", - додав Ейдман.

відео дня

Публіцист згадав, як працював політконсультантом у Росії та розповів, що із себе уявляє російська правляча верхівка.

"Ці люди - не трудоголіки і не фанатики. Вони - сибарити, люблять добре жити, для них це головне. І політику вони сприймають не як можливість реалізовувати якісь ідеї, нехай і дурні, як це робили більшовики або нацисти. Вони сприймають владу як можливість заробляти гроші, солодко жити, насолоджуватися владою, популярністю, славою", - пояснив Ейдман.

За словами експерта, вони мріють прикрити лавочку зі спробами Путіна відродити Російську імперію і захопити Україну.

"Мріють, щоб усе повернулося до ситуації до 24 лютого минулого року, а, може, і до ситуації до 2014 року, коли їм зовсім тихо і спокійно жилося в Росії, і вони відчували повну свою безкарність і безпеку. Думаю, ця частина російської верхівки спробує Путіна повалити або навіть фізично усунути", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Ейдман розповів, хто в РФ насправді зацікавлений в усуненні Путіна від влади. За його словами, серед російських олігархів багато тих, хто звик подорожувати, у яких власність по всьому світу. І для них Путін є максимально некомфортним.

Дмитро Снєгирьов пояснив, чому у Путіна є план на випадок бунтів у Чечні після Кадирова. Путін прекрасно врахував можливі сценарії, і після так званого заколоту Пригожина, коли всі розповідали, що позиції російського диктатора ослабли, тому і зараз готовий.

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війна в Україні Володимир Путін Ігор Эйдман
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