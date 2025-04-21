Чи приїде Трамп у Москву на 9 травня: що кажуть у Кремлі

Основне:
- Трамп не приїде у Москву на парад 9 травня
- Фінальний список глав держав, які приїдуть 9 травня до Москви, ще не оприлюднили
У Росії прокоментували можливість приїзду американського лідера Дональда Трампа на парад 9 травня у Москві. З відповідною заявою виступив речник Кремля Дмитро Пєсков, його слова наводить російське агентство ТАСС.
"Мова про приїзд Трампа 9 травня до Москви не йде", — заявив Пєсков.відео дня
Крім того, він не уточнював, чи запрошували офіційно президента США взагалі, чи Трамп відповів відмовою на такий жест з боку Путіна.
Водночас 13 лютого Пєсков говорив, що російський диктатор Володимир Путін буде радий бачити на параді 9 травня в Москві керівництво великих країн, зокрема президента США Дональда Трампа.
"Якщо будуть країни, а тим паче великі країни, які вирішать із нами розділити радість і значення цього дня, то, звісно ж, ми, і особливо президент Путін, буде радий вітати їх у Москві", - говорили у Кремлі.
Хоча фінальний список глав держав, які приїдуть 9 травня до Москви, ще не було оприлюднено, вже відомо, що приїдуть керівники понад 20 держав. Зокрема, на парад приїде представник Словаччини. Нагадаємо, прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив про намір відвідати Москву 9 травня, попри застереження з боку Євросоюзу.
Цілі Путіна у війні до 9 травня - новини за темою
Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан заявив, що до 9 травня Росія спробує захопити Луганську область. Саме тому для ЗСУ наразі важливою є Лимансько-Куп'янська вісь, особливо на північному напрямку – в районі Торського та Білогорівки.
Тим часом військовий аналітик Олексій Гетьман розповів, що російські війська отримали наказ до 9 травня повністю звільнити Курську область від ЗСУ, що включає операцію через Сумську область. Проте у РФ немає достатніх резервів для масштабних наступальних операцій.
Як писав Главред, загарбники також планують зайти в Дніпропетровську область до "символічної дати" - 9 травня. За словами військового експерта Ігоря Романенка, російський диктатор Володимир Путін під час параду у Москві хоче продемонструвати, що його загарбницькі війська мають успіхи на полі бою та просуваються в Україні.
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Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
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