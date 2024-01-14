Будуть двосторонні зустрічі: Зеленський їде у Швейцарію

Президент України Володимир Зеленський приїде у Швейцарію з офіційним візитом. Про це заявили в Офісі президента.
Його офіційний візит відбудеться вже у понеділок, 15 січня.
"У межах візиту Президент зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та Президенткою Швейцарії, візьме участь у Всесвітньому економічному форумі та проведе низку двосторонніх зустрічей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня прибув до Києва. В ході візиту він оголосив про надання Україні 2,5 млрд фунтів військової підтримки.
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну угоду з безпеки. Вона стосується і гарантій у разі можливого нового нападу РФ.
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