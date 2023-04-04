"Пов'яжуть мішок і в Гаагу": Ейдман спрогнозував передачу Путіна МКС

Серед російських еліт Володимир Путін - перший кандидат на передачу в МКС.

Володимира Путіна можуть судити в Гаазі / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Є висока ймовірність того, що диктатора Володимира Путіна можуть видати під юрисдикцію Міжнародного суду в Гаазі, заявив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"Дуже велика ймовірність того, що його видадуть в Гаагу. Тому що їм потрібно буде якось відкуповуватися від Заходу, знімати з себе відповідальність", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому співрозмовник вважає, що серед російських еліт Путін – перший кандидат на передачу в МКС.

відео дня

"А на кого її (відповідальність за військові злочини, - ред.) перекласти? Не на Стрєлкова-Гіркіна ж і навіть не на Шойгу, тільки на Путіна. Тому цілком ймовірно, що йому пов'яжуть мішок і віддадуть в Гаагу", — додав Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один із найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

Читайте більше: