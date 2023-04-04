УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Пов'яжуть мішок і в Гаагу": Ейдман спрогнозував передачу Путіна МКС

4 квітня 2023, 15:13
Серед російських еліт Володимир Путін - перший кандидат на передачу в МКС.
Путін, Гаага
Володимира Путіна можуть судити в Гаазі / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Є висока ймовірність того, що диктатора Володимира Путіна можуть видати під юрисдикцію Міжнародного суду в Гаазі, заявив російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

"Дуже велика ймовірність того, що його видадуть в Гаагу. Тому що їм потрібно буде якось відкуповуватися від Заходу, знімати з себе відповідальність", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому співрозмовник вважає, що серед російських еліт Путін – перший кандидат на передачу в МКС.

відео дня

"А на кого її (відповідальність за військові злочини, - ред.) перекласти? Не на Стрєлкова-Гіркіна ж і навіть не на Шойгу, тільки на Путіна. Тому цілком ймовірно, що йому пов'яжуть мішок і віддадуть в Гаагу", — додав Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один із найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

Читайте більше:

Володимир Путін Гаазький суд Ігор Эйдман
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:25

Будинок зірки серіалу "Анатомія Грей" згорів дотла - домашні тварини не вижили

20:05

Що важливо знати про мобілізацію: у Міноборони зробили заяву на тлі фейків РФВідео

19:53

Вони розтоплять будь-яке серце: 3 найдобріші знаки зодіаку

19:43

Побиття військового у Хмельницькому: священник УПЦ МП по-тихому змився з УкраїниВідео

19:33

"Татарського вбив Путін": ГУР - про ліквідацію російського пропагандистаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:20

Свідчення серйозної хвороби ПутінаПогляд

19:01

Нові ракети і Javelin: США передають Україні найпотужнішу військову допомогуВідео

18:36

"Втратимо більше, ніж втрачаємо зараз": Україна опиниться в небезпеці в разі заморозки війни - КуликВідео

18:33

Подоляк здивував подробицями щодо справжньої причини вбивства ТатарськогоВідео

Реклама
18:18

Літошко: продовольчий фронт України у безпеці – "Зерновий коридор" виконується

17:52

Ксенія Мішина розповіла про стосунки сина з батьком, якого він вперше побачив під час війниВідео

17:50

Ціни злетять мінімум на 10 грн за літр: вартість бензину в Україні зашкалюватимеВідео

17:30

Знайдіть зайву літеру за 10 секунд: впораються лише люди з високим рівнем IQВідео

17:14

Досвідчені дачники ніколи не викидають пластикові пляшки: як їх застосувати з користю

17:12

Просто невпізнанний: Тарас Цимбалюк показав себе 15 років тому

16:52

"Від мене підміток навіть не залишилося": Макаревич заспівав від імені російського окупантаВідео

16:25

Що не можна зберігати під ліжком: 5 предметів, про які ви не здогадувалися

16:14

Снігопади лупитимуть: синоптики попередили про потужний циклон в УкраїніВідео

16:12

Маша Єфросиніна показала зворушливе відео, як її син повернувся додому

16:01

"Нікуди не звалюю, як деякі": Галустян зізнався в коханні до Росії

Реклама
15:59

Переговори Зеленського з Сі Цзіньпіном: експерт розкрив ймовірний сценарій зустрічіВідео

15:52

"Не зрадив себе": стало відомо, куди подівся і чому мовчить Валерій ЛеонтьєвВідео

15:52

Домашні яйця або магазинні: розвіюємо міфи і обираємо кращеВідео

15:47

Чхнув і став інвалідом: чоловіка паралізувало після того, як він просто висякався

15:40

Як правильно прати спідню білизну: золоті правила, які повинен знати кожен

15:33

Російська співачка, яка оскандалилася "п'яним" концертом виявилася вагітнаВідео

15:29

Фінляндія вступила в НАТО: у Путіна вже влаштували істерикуВідео

15:20

Навіщо 5 квітня прибирали до кришталевої чистоти будинок: прикмети і що не можна робитиВідео

15:13

"Пов'яжуть мішок і в Гаагу": Ейдман спрогнозував передачу Путіна МКС

15:00

Пора генеральних прибирань: 3 способи як легко і швидко помити вікна

15:00

Рідкісна оптична ілюзія: тільки люди зі 100% зором знаходять морквину серед сотень риб за 5 секунд

14:42

Секрет смачного сала, яке довго не затримається на столі: бомбічний рецепт на Великдень 2023Відео

14:26

Таємне життя з Кабаєвою і підставні літаки: зв'язківець ФСО розкрив деталі особистого життя ПутінаВідео

14:15

Може нести ядерні ракети: Шойгу заявив, що РФ передала Білорусі "Іскандер-М"Відео

13:59

Як зрозуміти справжні парфуми чи ні - важливі лайфхаки

13:42

Окупанти провалили план Путіна: тепер РФ зосередиться на трьох основних завданнях – експертВідео

13:40

Сем Асгарі розповів про стосунки з Брітні Спірс після чуток про розлученняВідео

13:11

Радянські господині перед прибиранням змочували віник в унітазі: в чому сенс дивного лайфхак

12:55

"Війну почали українці": у Львові парафіяни УПЦ МП накинулися на активістів з образамиВідео

12:50

Влада Яму "рознесли" через російськомовну вечірку у США

Реклама
12:32

Favbet Foundation передав захисникам Авдіївки позашляховик Nissan

12:30

Гороскоп на завтра 5 квітня 2023: Рибам - можливості, Тельцям - підказки інтуїціїВідео

12:13

Після війни потрібно вжити заходів, щоб Україна могла стримувати агресію РФ - Столтенберг

12:12

Яке найкраще добриво для помідора: копійчаний засіб творить чудеса

12:04

Переговори залежать від сили на полі бою: НАТО хоче бачити незалежну Україну - Столтенберг

12:02

Складна головоломка, яка під силу лише найуважнішим: як знайти козу серед овець за 11 секунд

11:59

"Недоумство і відвага": окупант намагався знищити танк ЗСУ ручною гранатою і поплативсяВідео

11:53

Бразильська загадка: як виглядає Марія з серіалу "Земля кохання, земля надії" зараз

11:47

"Завершення війни все вирішить": ексглава Держдепу США висловився про майбутнє РФВідео

11:35

Прогноз астролога Влада Росса: три знаки зодіаку, на які у квітні-2023 чекають великі зміниВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиРецепти на Великдень 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти