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Повернення окупованих територій України - це політична проблема - Папа Римський

Юлія Куришко
26 травня 2023, 22:18 оновлено 26 травня, 22:54
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Папа Римський Франциск згадав про війну в Україні та наголосив, що Україні та країні-агресорці Росії потрібно "поговорити один з одним".
Повернення окупованих територій України - це політична проблема - Папа Римський
Папа Римський знову прокоментував війну в Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ, instagram.com/franciscus

Папа Римський Франциск, згадуючи про війну в Україні, заявив, що повернення Росією окупованих українських територій - це є "політична проблема", а для досягнення миру сторони повинні "говорити одне з одним".

"Вони (українці) не так і мріють про мирні переговори, тому що український блок направду дуже сильний: уся Європа, Сполучені Штати. Інакше кажучи, вони самі мають дуже велику силу", - сказав Папа Римський в інтерв’ю Telemundo.

За словами Папи, мир настане тоді, коли країна-окупант Росія та Україна вийдуть на діалог.

"Це політична проблема. Мир буде досягнутий того дня, коли вони (Україна та Росія) зможуть говорити одне з одним, або самостійно, або через інших", - додає Франциск.

Папа Римський та війна в Україні

Нагадаємо, що Папа Римський не їде в Україну через дивну позицію. Папа Римський Франциск хотів би приїхати до Києва, але поки не робить це через Москву. Він хотів би прибути з візитом не лише в Україну, а й в Росію.

Папа Римський натякнув на секретну миротворчу місію Ватикану в Україні. Глава католицької церкви висловив сподівання на можливість стати посередником між Україною та країною-агресором РФ.

Папа Римський зустрівся з другою після Кирила людиною в РПЦ. Митрополит Антоній зайняв почесне місце на загальній аудієнції Франциска на площі Святого Петра. З представником РПЦ Папа Римський говорив довше, ніж з іншими.

Дивіться відео про те, як Папа Римський пов'язаний із Кремлем:

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