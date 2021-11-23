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Остання жінка, народжена у XIX столітті: на Філіппінах померла найстаріша у світі людина

23 листопада 2021, 18:12

Франциска Сусано була останньою жінкою у світі, яка народилася ще у XIX столітті.

Франциска Сусано померла у віці 124 років / City Government of Kabankalan

На Філіппінах померла найстаріша людина на планеті – місцева жителька Франциска Сусано. Їй було 124 роки.

Народилася жінка наприкінці позаминулого століття – 11 вересня 1897 року, а пішла з життя 22 листопада 2021 року, повідомила влада її рідного філіппінського міста Кабанкалан. Довгожительки не стало ввечері у понеділок.

Родичі жінки називали її ласкаво Лола Іска.

Місцева влада підтверджує вік довгожительки. Проте представники Книги рекордів Гіннеса станом на вересень цього року лише займалися вивченням документів, які потрібні для офіційного оголошення Сусано найстарішою людиною у світі, і не встигли прийняти рішення до смерті філіппінки.

Співробітник міської служби громадської інформації Джейк Карлайн Гонсалес повідомив, що причину смерті жінки ще не визначили, пише CNN Philippines. Медики досліджують, чи був у Сусано коронавірус, проте симптомів хвороби у жінки не було.

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Філіппінська довгожителька Франциска Сусано народилася у XIX столітті / City Government of Kabankalan

Як пише видання The Sun, секрет довголіття жінки може полягати у спеціальній дієті – вона вживала багато овочів і трохи м’яса, але не свинини. Також довгожителька не вживала алкоголь.

Довгожителька Франциска Сусано / City Government of Kabankalan

Нагадаємо, нещодавно довгожителька з Одеси Софія Цуркан напередодні свого 104 дня народження отримала закордонний паспорт. Жінка пересувається на візку, проте планує відвідати Польщу і побачити, як живуть її правнуки. Вона стала першою не тільки в Одесі, а й у всій Україні, хто отримав закордонний паспорт після 100 років.

Також 7 вересня цього року сторіччя відзначила українська довгожителька Неоніла Бруй з Чернігова. Жінка пережила Голодомор і Другу світову війну. Вона запевняє, що за все життя не спробувала жодну зі шкідливих звичок, натомість їла багато яблук.

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Филиппины Книга рекордів Гіннесса
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