Посилять наступ на п'яти напрямках: експерт розкрив план Кремля перед виборами Путіна

Роман Світан запевняє, що у Росії перед перевиборами Путіна запустять позитивну інформаційну хвилю.

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Світан розповів про наступ РФ / Колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, скріншот: deepstatemap

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, які кроки зроблять окупанти в якості "подарунка Путіну" на вибори у Росії. Експерт спрогнозував, чи спробують вони взяти Куп'янськ чи Авдіївку або зосередяться на інших цілях.

Роман Світан вважає, що у Росії перед перевиборами Путіна запустять позитивну інформаційну хвилю.

"Росіяни чекатимуть на новини з фронту, а війська посилять тиск на тих чотирьох-п'яти напрямках, які я раніше назвав. Саме там вони будуть атакувати, оскільки хочуть піднести свої просування Путіну як вишеньку на торті. На мій погляд, в найближчі два місяці росіяни найактивніше діятимуть на Авдіївському і Куп'янському напрямках", - наголосив експерт.

Окупанти спробують зайняти Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий та інші населені пункти, які знаходяться в 3-7 кілометрах від його позицій.

"Можуть бути невеликі атаки у районі Часового Яру, але там у росіян, як і в напрямку Лиману, немає перспектив. "Подарувати" Путіну до перевиборів спробують Авдіївку", - додав Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розкрив плани РФ щодо захоплення двох міст:

Нагадаємо, що Роман Світан розповів про те, що Україна переходить у нову фазу війни. Експерт вважає, якщо буде з чим - ЗСУ будуть просуватися, якщо ні - будуть закопуватися і працювати в режимі активної оборони.

Екс-співробітник СБУ розкрив, де росіяни готують наступ. За словами аналітика, окупаційні війська також активізувалися на півдні Запорізької області. На цій ділянці фронту загарбники намагаються зрізати плацдарм ЗСУ.

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