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"Пора повернути цю землю собі": Скабєєва процитувала Гребенщикова і зазіхнула на Київ

11 листопада 2021, 11:53

Багряний захід сонця, який можна було спостерігати 10 листопада в Києві, з незрозумілої причини в крайній мірі сильно порушив російську пропагандистку Скабєєву.

Скабеева
Ольга Скабєєва / скріншот з відео

Палаючий захід сонця, який можна було спостерігати 10 листопада в Києві, привів у стан крайньої ажитації топову російську пропагандистську Ольгу Скабєєву. Вона опублікувала у своєму каналі в Telegram відеозапис такого явища.

"Ця земля була нашою, поки ми не загрузли в боротьбі, вона помре, якщо буде нічиєю. Пора повернути цю землю собі", - так прокоментувала відео Скабєєва, вирішивши чомусь процитувати легендарну пісню Бориса Гребенщикова і гурту "Акваріум" "Поїзд у вогні".

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Відео червоного заходу Сонця в Києві

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Нагадаємо, після того, як з 1 листопада Росія припинила постачання вугілля в Україну, Ольга Скабєєва побачила у цьому привід для радості.

Вона розповіла, як мерзнутимуть українські діти в дитсадках і пацієнти в лікарнях без рятівного вугілля.

Пропагандистка заявила, що "бо-бо" буде саме українцям, а не росіянам. Вона також згадала, що з січня "Газпром" припинить прокачування газу через українську ГТС.

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