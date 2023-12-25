Поляки перекрили три пункти пропуску: в черзі понад 3400 вантажівок

Через пункт пропуску "Краківець" певний рух вантажних авто ще відбувається, натомість "Ягодин-Дорогуськ" майже повністю заблоковано.

https://glavred.net/world/polyaki-perekrili-tri-punkti-propusku-v-cherzi-ponad-3400-vantazhivok-10527938.html Посилання скопійоване

На польському кордоні блокують рух вантажівок з України / колаж: Главред, фото: UNAS

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що на польсько-українському кордоні станом на ранок понеділка заблокованими залишаються ще три пункти пропуску вантажівок.

"На цей час це три напрямки блокування. Вчора після 9 ранку був розблокований "Шегині", на щастя це відбулося, бо з 27 листопада цей напрямок блокувався. І за минулу добу ми відмітили що кількість транспорту який перетнув кордон значно зросла. Натомість три напрямки залишаються заблоковані - це "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне", - розповів Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зауважив, що через пункт пропуску "Краківець" певний рух вантажних авто ще відбувається, натомість "Ягодин-Дорогуськ" майже повністю заблоковано. При припускній спроможності в 1500 авто щодоби наразі там проїздить менше ніж 150.

відео дня

"Станом на ранок сьогодні у черзі на цих трьох пунктах 3400 вантажівки, також є черга на "Шегині" - близько 700 вантажівок. Але це через те що довгий час кордон блокується", - підкреслив він.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники заблокували кордон із Україною. Через страйк польських перевізників 6 листопада, на трьох прикордонних пунктах зі сторони Польщі стали спостерігатися труднощі у русі вантажівок.

Поляки збираються заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до 8 березня. Зараз у черзі на кордоні з польського боку перебуває понад 2 тисячі українських вантажівок.

У Польщі розкрили сценарій скасування блокади кордону і назвали терміни. За словами Кулеби, країни будуть і далі шукати рішення для розблокування спільного кордону, де з початку листопада протестують польські перевізники.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.