Є прорив: у Польщі розкрили сценарій скасування блокади кордону і назвали терміни

Про пошук вирішення ситуації з блокуванням на польсько-українському кордоні йшлося в ході переговорів міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з його українським колегою Дмитром Кулебою.
"Між сусідами завжди є якісь питання, які потрібно вирішити як історичні, так і поточні. Тому я взяв із собою польських заступників міністра транспорту та сільського господарства. Ми повинні відновити умови чесної конкуренції, щоб усі отримували вигоду від торгівлі та транспорту. І я думаю, що те, що ми сказали один одному, може призвести до пошуку рішень", - цитує польського політика Sky News.
За словами Кулеби, країни будуть і далі шукати рішення для розблокування спільного кордону, де з початку листопада протестують польські перевізники.
"Ми почали з необхідності вирішення проблемних питань у взаєминах. Є бажання вирішити ці питання з обох сторін – і в Україні, і в Польщі", – зазначив глава МЗС України.
Що пропонує Варшава
У свою чергу член польської делегації - заступник міністра інфраструктури Павло Ганчарж, заявив про прорив у вирішенні проблеми блокади кордону польськими перевізниками, повідомляє Wirtualna Polska.
Він повідомив, що в Києві зустрівся з українським колегою Сергієм Деркачем. За його словами, Київ і Варшава погоджують "останні деталі", щоб прийти до компромісу щодо кордону.
Ганчарж висловив сподівання, що після цієї "сьогоднішньої зустрічі відбудеться зустріч міністра (інфраструктури Польщі. - Ред.) Климчака з комітетом, який протестує на кордоні, і до Різдва нам вдасться вирішити цю проблему".
Польський політик додав - незважаючи на те, що Україна бореться, є також інтереси польських підприємців, які турбуються про своє існування і про те, що їх можуть витіснити з цього ринку перевезень. "Ми намагаємося вирішити цю проблему. Я думаю, що після сьогоднішньої зустрічі стартова позиція дуже хороша", – резюмував він.
Блокування кордону Польщі з Україною
Раніше повідомлялося про те, що поляки збираються заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до 8 березня. Польські перевізники збираються відновити блокаду пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною і погрожують, що перекриття триватиме до весни.
Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. Через страйк польських перевізників 6 листопада, на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.
Польща блокує рух вантажівок з України. Поляки почали страйк на трьох КПП, покликаний скасувати "транспортний безвіз" для вантажівок з України. Польща не приймає вантажівки з України через пункт пропуску "Ягодин".
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