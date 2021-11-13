УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Трагічно загинув бізнесмен, якого місяць тому Безос відправив у космос

13 листопада 2021, 10:04

Трагедія трапилася менш ніж через місяць після жовтневого польоту в космос ракети New Shepherd компанії Безоса Blue Origin.

false
Глен де Фріс загинув / twitter.com/blueorigin

У штаті Нью-Джерсі під час падіння невеликого літака загинув космічний турист компанії Blue Origin 49-річний Глен де Фріс, який у жовтні літав у космос разом з 90-річним актором Вільямом Шатнером.

За інформацією CNN, трагедія трапилася менш ніж через місяць після жовтневого польоту в космос ракети New Shepherd компанії Безоса Blue Origin. За даними поліції, літак впав у лісистій місцевості біля містечка Хемптон на північний захід від Нью-Йорка. Це був чотиримісний літак Cessna 172, який використовується для тренувальних і розважальних польотів.

Правоохоронці уточнили, що Фріса супроводжував приватний пілот 54-річний Томас П.Фішер.

"Ми спустошені, дізнавшись про раптову смерть Глена де Фріса", - йдеться в повідомленні Blue Origin у twitter.

Зазначимо, Глен де Фріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes, став учасником екіпажу другого польоту суборбітального корабля New Shepard.

Реклама

У ЗМІ повідомили, що де Фріс так і не розкрив, скільки заплатив за місце на космічному кораблі. В інтерв'ю журналістам після повернення на Землю у жовтні 2021 року чоловік говорив, що воно того варте.

Вам може бути цікаво і це:

viber
новини США авіакатастрофа Джефф Безос космос
Зараз ви переглядаєте новину «Трагічно загинув бізнесмен, якого місяць тому Безос відправив у космос». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Щастя, любов на все життя і фінансова удача: названо знаки Зодіаку, яким пощастить в 2022 роціЩастя, любов на все життя і фінансова удача: названо знаки Зодіаку, яким пощастить в 2022 році Пішла з життя відома радянська актриса, яка відсиділа п'ять років за вбивство свого чоловікаПішла з життя відома радянська актриса, яка відсиділа п'ять років за вбивство свого чоловіка Фінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровительФінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровитель Коментар Ротару про Крим спровокував скандал у РосіїКоментар Ротару про Крим спровокував скандал у Росії У Харкові Land Cruiser протаранив людей на пішохідному переходіУ Харкові Land Cruiser протаранив людей на пішохідному переході
10:51

Троє дітей втратили маму: вагітна мешканка Івана-Франківська померла від COVID-19

10:37

Путін відхрестився від мінських угод і відповів на питання про плани вторгнення в УкраїнуВідео

10:08

Потужний удар Bayraktar на Донбасі: Резніков анонсував нові закупівлі БПЛАВідео

10:04

Трагічно загинув бізнесмен, якого місяць тому Безос відправив у космос

10:00

Білорусі - санкції, а Україні - загроза безвізу і теракти: чим загрожує міграційна криза

Реклама
09:28

Куликовський був на службі СБУ: Асєєв розповів, хто і чому здав ката "ДНР"Відео

09:28

Гороскоп на сьогодні 13 листопада 2021: у Скорпіонів небезпечний день, у Терезів - удача в любовіВідео

09:01

У тернопільському лісі 30 років самотньо живе чоловік з вищою освітою

08:30

Чорти, дракони, звіздарі та виноробство - у новому випуску Мандруй Україною з Дмитром КомаровимВідео

08:16

Коронавірус за добу виявили у понад 23 тисяч українців - МОЗВідео

08:05

США засудили російську агресію проти України й закликали Москву припинити стрілятиВідео

07:47

Чому Путін невразливий і при чому тут мрія про імперіюПогляд

07:30

"Це війна": Монастирський заявив, що міграційну кризу затіяв ПутінВідео

07:10

Заощадити та не замерзнути: як в опалювальний період зберегти свої гроші та здоров'я

06:29

Мігранти з Білорусі в Україні надовго не затримаютьсяПогляд

06:01

У моду на зиму 2022 прийшла жіноча стрижка сліпучої краси тупий боб з божевільних 90-хФото

05:40

Смачна закуска на Новий рік 2022 за 10 хвилин: рулет з лаваша та крабовими паличкамиВідео

05:28

Любовний гороскоп на тиждень 15-21 листопада: несприятливі дні для весілля або удача в коханніВідео

05:03

Дієтолог розповіла, що буде з тілом, якщо щодня їсти родзинки

04:45

Формується шизоїдний типаж: чому матері важливо не "перелюбити" дитину

Реклама
04:22

Коли правильне харчування шкодить: 5 неочевидних фактів, в які пора перестати вірити

03:51

Побачити та заплакати: названо 5 дрібниць, які дико старять жінкуВідео

03:21

День доброти 2021 в Україні: красиві картинки і душевні привітання

02:55

Чи можна щодня їсти фісташки - відповідь ендокринолога

02:31

У Києві розвалюється міст Патона, у воду падають його шматкиВідео

02:14

Визначено найкращий час для засипанняВідео

01:54

"Я ні від чого не відхрещуюся": SLAVIA заговорила про відновлення відносин з DZIDZIO

01:35

Названо першу небезпечну ознаку розвитку цукрового діабету

01:11

З'являється пекучий біль в руках і ногах: невролог розповіла про новий наслідок COVID-19

00:51

Прикмети на 13 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:03

Як доглядати за волоссям в осінньо-зимовий сезон: розповідають експерти

12 листопада, п'ятниця
23:55

"Вже не мучиться": Козловський розповів, як намагався врятувати свого батька

23:54

Чи можна повністю відмовитися від хліба - відповідь лікаря

23:30

Холостячка Огневич в мереживній білизні показала, що втратили чоловіки, які вилетіли з проекту

23:25

Арахамія розповів, чи позбавлять Разумкова мандатаВідео

22:57

Скандальне видання Kyiv Post знову відкриють, журналісти скаржаться на власника

22:55

Ціни злетять до 50%: які продукти харчування подорожчають до кінця листопадаВідео

22:20

У МОЗ розповіли, які препарати можна змішувати при бустерній вакцинації

21:52

У справі ДТП з "мажором" на Infiniti в Харкові з'явилися нові резонансні деталіВідео

21:24

В Україні зріс вилов риби: якої та скільки спіймали

Реклама
21:08

Ожеледь, снігопад та мороз: в Україну йде небезпечний антициклонВідео

21:02

Загроза просування військ РФ вглиб України: експерт пояснив, чого домагаються в КремліВідео

21:00

У Білорусі розбилися російські десантники

20:52

Резонансна ДТП з дітьми в Харкові: водія-наркомана заарештували під заставу в 340 тисяч гривеньВідео

20:16

Різко збільшився живіт: у Львові медики видалили у 14-річної дівчини гігантську пухлину

20:02

Немає сенсу робити бустерне щеплення, коли люди чекають на першу дозу - ВООЗ

19:51

Фінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровительВідео

19:37

У Києві вантажівка розчавила літню жінку

19:29

"Плато настало": Шмигаль прогнозує спад захворюваності на коронавірус в УкраїніВідео

19:20

Дивна витівка у Міністерстві оборониПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти