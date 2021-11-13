Трагічно загинув бізнесмен, якого місяць тому Безос відправив у космос

Глен де Фріс загинув / twitter.com/blueorigin

У штаті Нью-Джерсі під час падіння невеликого літака загинув космічний турист компанії Blue Origin 49-річний Глен де Фріс, який у жовтні літав у космос разом з 90-річним актором Вільямом Шатнером.

За інформацією CNN, трагедія трапилася менш ніж через місяць після жовтневого польоту в космос ракети New Shepherd компанії Безоса Blue Origin. За даними поліції, літак впав у лісистій місцевості біля містечка Хемптон на північний захід від Нью-Йорка. Це був чотиримісний літак Cessna 172, який використовується для тренувальних і розважальних польотів.

Правоохоронці уточнили, що Фріса супроводжував приватний пілот 54-річний Томас П.Фішер.

"Ми спустошені, дізнавшись про раптову смерть Глена де Фріса", - йдеться в повідомленні Blue Origin у twitter.

Зазначимо, Глен де Фріс, віцепрезидент з медико-біологічних наук і питань охорони здоров'я компанії Dassault Systèmes, став учасником екіпажу другого польоту суборбітального корабля New Shepard.

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У ЗМІ повідомили, що де Фріс так і не розкрив, скільки заплатив за місце на космічному кораблі. В інтерв'ю журналістам після повернення на Землю у жовтні 2021 року чоловік говорив, що воно того варте.

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